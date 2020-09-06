نتائج فحوص الرحلات إالتي وصلت إلى بيروت في 3 و4 الجاري

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أعلنت وزارة الصحة العامة استكمال نتائج فحوص PCR لرحلات وصلت إلى بيروت، وأجريت في المطار بتاريخ 3/9/2020 و4/9/2020؛ وأظهرت النتائج وجود 11 حالة إيجابية.
وجاءت نتائج 3/9/2020 كالاتي:
رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 826 (حالة واحدة إيجابية)
رحلة دبي : شركة FZ رقم 159 (جميعها سلبية)
رحلة دمشق : شركة RB رقم 183 (جميعها سلبية)
رحلة النجف : شركة MEA رقم 327 (حالتان إيجابيتان)
رحلة طهران : شركة W5 رقم 1152 (حالة واحدة إيجابية)
رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 711 (حالة واحدة إيجابية)
رحلة بغداد : شركة MEA رقم 323 (حالتان إيجابيتان)
رحلة أربيل : شركة MEA رقم 325 (ثلاث حالات إيجابية)
وجاءت نتائج 4/9/2020 كالتالي:
رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 307 (جميعها سلبية)
رحلة باريس : شركة TO رقم 3980 (حالة واحدة إيجابية)