نتائج فحوص الرحلات إالتي وصلت إلى بيروت في 3 و4 الجاري

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أعلنت وزارة الصحة العامة استكمال نتائج فحوص PCR لرحلات وصلت إلى بيروت، وأجريت في المطار بتاريخ 3/9/2020 و4/9/2020؛ وأظهرت النتائج وجود 11 حالة إيجابية.

وجاءت نتائج 3/9/2020 كالاتي:

رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 826 (حالة واحدة إيجابية)

رحلة دبي : شركة FZ رقم 159 (جميعها سلبية)

رحلة دمشق : شركة RB رقم 183 (جميعها سلبية)

رحلة النجف : شركة MEA رقم 327 (حالتان إيجابيتان)

رحلة طهران : شركة W5 رقم 1152 (حالة واحدة إيجابية)

رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 711 (حالة واحدة إيجابية)

رحلة بغداد : شركة MEA رقم 323 (حالتان إيجابيتان)

رحلة أربيل : شركة MEA رقم 325 (ثلاث حالات إيجابية)

وجاءت نتائج 4/9/2020 كالتالي:

رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 307 (جميعها سلبية)

رحلة باريس : شركة TO رقم 3980 (حالة واحدة إيجابية)