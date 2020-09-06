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الكلبة «فلاش» تُلاحق «نبضات القلب» تحت الركام.. والآمال تتضاءل

6
SEPTEMBER
2020
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الأنباء الكويتية: لليوم الثالث على التوالي، واصل عمال الإنقاذ أمس عمليات البحث عن «صاحب نبضات القلب» تحت الركام في شارع مار مخايل الذي تدمر جراء انفجار مرفأ بيروت برغم أن «الأمل ضئيل»، وفق ما أفاد الدفاع المدني اللبناني.

 

واستأنف الفريق التشيلي للإنقاذ البحث عن احياء او جثث تحت الركام، بعد استراحة ليلية، وقال مصدر في الدفاع المدني اللبناني ان الفريق لازال يتابع جهوده في مساعدة الكلبة «فلاش» التي واصلت امس ملاحقة الانفاس تحت الردم.

 

وقال مدير العمليات في الدفاع المدني اللبناني جورج أبو موسى لوكالة «فرانس برس»: «عمليات البحث مستمرة، لكن الاحتمال ضئيل جدا»، مشيرا إلى أنه تم إنجاز الجزء الأكبر من العمل و«ولم يظهر شيء».

 

وعلى الرغم من شبه استحالة وجود حياة بعد شهر على الانفجار، أحيت المعلومات عن إمكان العثور على شخص على قيد الحياة آمال كثيرين، ثم تضاءلت تدريجا مع عدم رصد أي مؤشرات حياة أخرى.

 

وأوضح وولتر مونوز من فريق الإغاثة التشيلي للصحافيين أن «هناك أمل بنسبة 2% فقط».

 

وقال قاسم خاطر، أحد متطوعي الدفاع المدني اللبناني في المكان لـ «فرانس برس»: «لن نترك الموقع قبل أن ننتهي ونبحث تحت كل الردم برغم أن المبنى مهدد بالسقوط»، مشيرا إلى أن العمليات تركزت أمس على سلم المبنى المدمر.

 

وتحولت الطوابق العليا من المبنى، الذي كان يضم في طابقه الأرضي حانة، وفق سكان الحي، الى كومة ركام، ما جعل عمليات البحث تتطلب مهارات عالية ودقة، لا يملكها لبنان.

 

في هذه الاثناء، اندلع حريق كبير في احراج بلدة جاج الجبلية التي زرع فيها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون غرسة ارز في محميتها الشهيرة خلال زيارته الأخيرة الى لبنان، واشارت التقارير الأمنية إلى ان ألسنة اللهب امتدت الى المباني كما الى القرى المجاورة، وقد استحضرت آليات الدفاع المدني من بيروت للمساعدة في اخماد الحريق.

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