عناوين الصحف ليوم الأحد 6 أيلول 2020

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الديار: اسبوع مفصلي للحكومة : توزيع الحقائب السيادية مطلع الاسبوع وتبديلات بالوزارات الوازنة
هل يعدّ بهاء الحريري المشروع البديل لتيار «سعد» ويعول على دعم أميركي وسعودي؟
انجاز امني جديد لمخابرات الجيش : توقيف خلية ارهابية خطيرة لداعش
الأنباء الكويتية: وزراء المال والأشغال المتعاقبون أمام المحقق العدلي..و«تحقيقات دولية» يجريها الخبراء والمنقذون الأجانب
نهم الأحزاب يهدد «مداورة» الوزارات..والمهلة تضيق أمام أديب
النهار: غموض في التأليف ومخاوف من التوظيف الإيراني
الشرق الأوسط: البنك الدولي يلغي قرض «سد بسري» وباسيل يتحدث عن «نكد سياسي»