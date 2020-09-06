هل يعدّ بهاء الحريري المشروع البديل لتيار «سعد» ويعول على دعم أميركي وسعودي؟

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علمت «الديار» من مصادر مطلعة ان بهاء الحريري قطع شوطا كبيرا في العمل لاعلان مشروعه السياسي السني المتشدد البديل عن مشروع شقيقه سعد ، وانه بصدد الاعلان عن هذا التوجه قريبا.

وقالت المصادر انه استعان منذ فترة بمستشاره نبيل الحلبي وبعض معاونيه في لبنان بالتحضير لهذه الخطوة في ضوء اتصالات اجراها لهذه الغاية شملت شخصيات ومجموعات لبنانية بالاضافة الى جهات خارجية ، وانه يعوّل على كسب دعم ومساندة لمشروعه من بعض أوساط الادارة الاميركية والسعودية.

وقد اعلن في حديث تلفزيوني امس انه سيكون له تصريح في وقت قريب يعلن من خلاله «الطريقة التي سيخدم فيها الحياة العامة في لبنان»، نافيا في الوقت نفسه ان يكون يسعى لمنصب رئاسة الحكومة.

وشدد على «اننا بحاجة لكل مساعدة يمكن ان يقدمها المسؤولون الخارجيون للبنان، وعلينا ان نرى ماذا يريد اللبنانيون».