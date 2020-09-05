درون معادية مقابل حولا وقنبلة مضيئة في المياه الإقليمية

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أصدرت قيادة الجيش- مديرية التوجيه، البيان الآتي:

"خرقت طائرة مسيرة عن بعد (Drone) تابعة للعدو الإسرائيلي بتاريخ 5/9/2020 الساعة 6.40، الأجواء اللبنانية مقابل بلدة حولا لمسافة حوالى 150 مترا ولمدة 15 دقيقة، ثم غادرت الأجواء إلى داخل الأراضي المحتلة.

تجري متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان".

خرق بحري

كما أصدرت بيانا ثانيا جاء فيه: "خرق زورق حربي تابع للعدو الإسرائيلي، بتاريخ 5/9/2020 الساعة 2.53، المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة، لمسافة حوالى 185 مترا ولمدة 3 دقائق، حيث ألقى عناصره قنبلة مضيئة فوق البقعة البحرية المذكورة.

تتم متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان".