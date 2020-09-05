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وحدة كوارث قضاء صور: وفاة مسنة و16 إصابة جديدة و9 حالات شفاء

5
SEPTEMBER
2020
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 أفادت وحدة إدارة الكوارث في اتحاد بلديات قضاء صور، في بيان، وبناء لتقرير رئيس طبابة القضاء الدكتور وسام غزال، تسجيل 16 إصابة بفيروس كورونا المستجد covid- 19 اليوم، "مثبتة ومؤكدة مخبريا، جميعها لمقيمين مخالطين بينهم 3 إصابات من التابعية الفلسطينية"، إضافة إلى تسجيل حالة وفاة لمسنة مصابة بالفيروس تعاني من أمراض مزمنة.

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة توزعت على النحو التالي: البرج الشمالي 5، ديرعامص 4 (من ضمنهم حالة وفاة)، البص 2، صور 2، وإصابة واحدة في كل من: المساكن، حناوية، ومعروب.

أضافت: "وعليه، فإن عدد المصابين في القضاء ارتفع إلى 545 مصابا، توزعوا على الشكل التالي: 171 حالة وافدة (3 حالات وفاة)، 364 حالة محلية (360 حالة من المخالطين) بينها 84 حالة لمواطنين من التابعية الفلسطينية و8 حالات من التابعية السورية وحالتان من التابعية العراقية، 22 حالة من قوات الطوارئ الدولية "اليونيفيل"، 10 حالات وفاة محلية، وقد تماثل 251 منهم إلى الشفاء بشكل تام، بعدما سجل اليوم 9 حالات شفاء".

وجددت التنبيه إلى أنها "الجهة الوحيدة المخولة إصدار بيانات عن الواقع والمعطيات الصحية المتعلقة بفيروس كورونا، وأعداد المرضى والمتعافين والحالات المشتبه باصابتها، وذلك وفق تقرير من رئيس طبابة القضاء"، آملة "من جميع الأهل عدم الإنجرار وراء أي خبر لا يصدر عن هذه الوحدة".

كما جددت نصيحتها ل"جميع القاطنين في قضاء صور، بالاستمرار بالالتزام التام بعدم الاختلاط، وتطبيق كل التعليمات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء وإرشادات وزارة الصحة العامة، لتفادي أية إصابة أو ضرر محتمل".

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