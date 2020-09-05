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غبريال عبود: اخمدت النيران والشكر للجيش وللأهالي ولمتطوعي الدفاع المدني

5
SEPTEMBER
2020
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بعد تضافر الجهود التي بذلت في ال ٢٤ ساعة الماضية والامكانيات الضئيلة المتاحة ومشاركة أكثر من خمسة مراكز للدفاع المدني ومساعدة طوافات الجيش اللبناني تمكنت سواعد الخير من اخماد الحريق الذي اندلع في غابة بريا الصنوبرية في بلدة سقي رشميا وبالقرب من ارز جاج وتمّت السيطرة التامة عليه بعد ان أدى الى خسائر كبيرة في الثروة الحرجية لقضاء جبيل. 

بدوره نوّه رئيس بلدية جاج الاستاذ غبريال عبود بالجهود الجبارة ولهفة ابناء جميع القرى الذين ساعدوا في القضاء على هذه الكارثة البيئية الخطيرة وشكر قيادتي الجيش اللبناني والدفاع المدني وابناء واهالي بلدتي السقي وجاج كما شكر جمعية ال ار أي البيئية لزراعة الارز ورئيستها الدكتوره مايا نعمة على جهودها واتصالاتها، وتوجّه الى الدولة متسائلاً،


لماذا هي مهملة في الحماية والمحافظة على حياة الانسان، ولماذا لم يتم تثبيت متطوعي الدفاع المدني وتعزيز امكانياتهم لمواجهة المخاطر البيئية التي تضرب وطننا لبنان في فصل الصيف والشتاء.


وأكد ان البلدة على جهوزية تامة في مواجهة الحرائق والتصدي لها ولكن ما ينقصها هو الامكانيات والمعدات كما هو حال الدولة اللبنانية بأكملها.

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