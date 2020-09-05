حمدان: كل عام وانتم وجيشنا ووطننا لبنان بألف خير

A + A -

غرد العميد المتقاعد مصطفى حمدان على مواقع التواصل الاجتماعي في ذكرى يوم الانتصار في معركة الجرود:

"لميشال عون، لجوزيف عون، لكل الضباط والرتباء والأفراد في جيشنا الوطني، لكل اللبنانيين، جيشنا هو طريق الحل، جيشنا هو الطريق للوحدة الوطنية، جيشنا هو الضامن للأمن والاستقرار والمناعة الوطنية، جيشنا هو أبناؤنا وأخواننا، وجيشنا هو نحن، الله معكم وكل الأوادم معكم، حفظ الله دمكم وجعلكم الأقوى، وإنكم لمنتصرين في حماية وطننا من طمع اليهود وتخريب الارهابيين والفوضى المنظمة داخلياً لمن أراد بنا سوءً".

كل عام وأنتم وجيشنا ووطننا لبنان بألف خير ..