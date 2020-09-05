مستشار وزير السياحة بدعوى قضائية ضد الصحافية ريجينا الاحمدية

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اعلن مستشار وزير السياحة مازن بو درغم في بيان انه سيتقدم الى القضاء بدعوى قدح قدح و ذم ضدالصحافية ريجينا الاحمدية التي تناولته بتهم افترائية ليس لها اساس من الصحة

و قال كلامها تضمن تخرصات وافتراءات وحملة تشويه متعمدة وعن سابق ترصد و ليس :

فقط موضع شك في مصداقيتها بل جاءت مغمسة"بالحقد والافتراء اضافة للجهل باصول مهنة الصحافة والامية الاعلاميةكون الكاتبة اعتمدت مصدرا لمعلوماتها من العسس والمنافقين والمشبوهين والسماسرة لقاء أجر ما لا علم لي بقدره؟؟؟ انفاذا لاجندات نعرف مفبركها و مخرجها والمشرف على توزيعها الفاشل بناء عليه كنت آمل من السيدة الاحمدية ان لا تغوص في هذا الوعاء من الافتراء والتجني والتلفيق المأجور واشدد على كلمة المأجور وتدقق اكثر في مصادرها والا تتورط في امور جرى دفعها لتبنيها لجهالة وسؤ تقدير وعمى بصيرة اظهرها في مستوى من ضحالة المفهومية والاداء وهذا ما يترتب عليه لجوئي الى القضاء وملاحقة كاتبة المقال كحق طبيعي من حقوقي الشخصية طالما المسألة مسألة شكوك ومشكوك بهم لذا ارى ان افضل انواع السياحة ،السياحة في اروقة القضاء والعدل والله ولي التوفيق..