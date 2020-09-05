living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

مستشار وزير السياحة بدعوى قضائية ضد الصحافية ريجينا الاحمدية

5
SEPTEMBER
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

اعلن مستشار وزير السياحة مازن بو درغم في بيان انه سيتقدم الى القضاء بدعوى قدح قدح و ذم ضدالصحافية ريجينا الاحمدية التي تناولته بتهم افترائية ليس لها اساس من الصحة

و قال كلامها تضمن تخرصات وافتراءات وحملة تشويه متعمدة وعن سابق ترصد و ليس :
فقط موضع شك في مصداقيتها بل جاءت مغمسة"بالحقد والافتراء اضافة للجهل باصول مهنة الصحافة والامية الاعلاميةكون الكاتبة اعتمدت مصدرا لمعلوماتها من العسس والمنافقين والمشبوهين والسماسرة لقاء أجر ما لا علم لي بقدره؟؟؟ انفاذا لاجندات نعرف مفبركها و مخرجها والمشرف على توزيعها الفاشل بناء عليه كنت آمل من السيدة الاحمدية ان لا تغوص في هذا الوعاء من الافتراء والتجني والتلفيق المأجور واشدد على كلمة المأجور وتدقق اكثر في مصادرها والا تتورط في امور جرى دفعها لتبنيها لجهالة وسؤ تقدير وعمى بصيرة اظهرها في مستوى من ضحالة المفهومية والاداء وهذا ما يترتب عليه لجوئي الى القضاء وملاحقة كاتبة المقال كحق طبيعي من حقوقي الشخصية طالما المسألة مسألة شكوك ومشكوك بهم لذا ارى ان افضل انواع السياحة ،السياحة في اروقة القضاء والعدل والله ولي التوفيق..

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout