شركتا " أي بي تي " و " ليبانون انرجي ": مناورة حية..

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التزاماً بتطبيق معايير السلامة العامة وخطة الاستجابة لحالات الطوارىء أقامت شركتا " أي بي تي " و " ليبانون انرجي " بالاشتراك مع الدفاع المدني والصليب الاحمر مناورة حية اليوم السبت 5 أيلول 2020 في تمام الساعة العاشرة ضمن المنشآت شملت سيناريو اطفاء حريق، اخلاء موظفين واسعاف جريح .

حضر هذه المناورة قائمقام جبيل نتالي مرعي الخوري، رئيس بلدية عمشيت الدكتور أنطوان عيسى، المديرية العامة للنقل البري والبحري ممثلة برئيس مرفأ جبيل، رئيس فرع مخابرات الجيش اللبناني في عمشيت، رئيسة مركز الصليب الاحمر اللبناني في جبيل، رئيس مكتب جمرك عمشيت.