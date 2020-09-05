بالصورة: إتصال من مواطن اسقطه في قبضة قوى الأمن!

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بتاريخ 2-9-2020، ورد الى غرفة عمليات المديرية العامة لقوى الامن الداخلي اتصال من مواطن حول قيام شخص من الجنسية السورية بترويج المخدرات في محلة الاوزاعي.

بعد التنسيق الفوري بين الغرفة المذكورة ومكتب مكافحة المخدرات المركزي في وحدة الشرطة القضائية ، وبنتيجة المتابعة توصل عناصر المكتب الى معرفة هوية المروّج وتحديد مكان تواجده.

بناء عليه وبتاريخ 3-9-2020، قامت قوة من المجموعة الخاصة في وحدة الشرطة القضائية بمؤازرة من مكتب مكافحة المخدرات المركزي بمداهمة منزله وتمكنت من توقيفه، ويدعى:

ع. م. (مواليد عام 1970، سوري)

وضبطت بحوزته حوالى /1600/ حبة كبتاغون و/850/ غ من مادة حشيشة الكيف كانت معدّة للترويج.

التحقيق جار بإشراف القضاء المختص.