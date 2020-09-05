living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

فضيحة من العيار الثقيل ..بطلها "وزني" ! (رانيا حتي)

5
SEPTEMBER
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-


رانيا حتي -

أقرت الحكومة اللبنانية في تاريخ 21 تموز 2020 الـ forensic audit بعد أن تواصل وزير المال "غازي وزني" مع ست شركات لهذه الغاية . بعدها تم إعتماد شركة Alvarez & Marsal للقيام بمهمة التدقيق المالي الجنائي الذي يتخطّى أعمال المحاسبة العادية. ويتّم من خلاله تقييم الخسارة وتوثيق الأدلة لمعرفة أسبابها ومن المسؤول عنها، وأين، ومتى تمّ صرف الأموال أو التصرف بها، والكشف عن مكامن الفساد والهدر بدءاً من حسابات مصرف لبنان إلى باقي المؤسسات الحكومية والإدارات كافة.

في هذا السياق، طلب " وزني" تفويضاً من مجلس الوزراء للتوقيع على عقود التدقيق الجنائي و الحسابي مع الشركات المتوافق عليها في جلسة مجلس الوزراء . ولكن خلال فترة انتظار هذا التوقيع . حصلت كارثة لم تكن في الحسبان. إنفجار في مرفا بيروت بسبب وجود مواد نيترات الأمونيوم كانت مركونة في عنبر رقم 12 منذ سنة 2013 أي منذ سبع سنوات.

في ظل ما حصل، إستقالت حكومة الرئيس دياب مطيحة معها بالإصلاحات الموعودة . أما فيما يخص بالتدقيق التشريحي، فظل قيد المتابعة من جانب رئيسي الجمهورية و الحكومة متعهدين ملاحقة الموضوع حتى إنجازه بالكامل.

في 2 أيلول أي بعد مرور الشهر، وقّع وزني عقد التدقيق المالي الجنائي مع الشركات المذكورة . وبعد الإضطلاع على العقد الموقع، تبيّن بأن فضيحة من العيار الثقيل بطلها وزير المال غازي وزني. فما الذي حصل بالتحديد ؟

بعد أن وافق مجلس الوزراء تفويض وزير المال غازي وزني بتاريخ 28 تموز 2020 التوقيع على العقود مع شركات kpmj وOliver wyman Alvarez & Marsal، أودعت هيئة التشريع والإستشارات ملاحظاتها . بالمقابل، طلب رئيس الحكومة حسان دياب من الوزير وزني إطلاعه على العقد قبل التوقيع وهذا ما لم يفعله الوزير المعني . كما أن رئيس الجمهورية طلب منه أيضاً إطلاعه على النسخة الأصلية للعقد قبل التوقيع. وزير المال لم يقف عند هذا الحدّ، فالأخطر من ذلك، لم يأخذ بملاحظات هيئة التشريع والإستشارات في وزارة العدل.

فور علم رئيس الحكومة بهذا الأمر، أرسلت رئاسة مجلس الوزراء لوزني كتابا صريحاً تبلغه بارتكاب مخالفة واضحة لمنطوق قرار مجلس الوزراء، ما يوجب إعادة تنظيم عقد جديد يأخذ بجميع ملاحظات هيئة التشريع والإستشارات.

بالمختصر، إنّ تصرّف وزير المال ينّم عن عدم حسّه بمسؤولية وطنية لطالما انتظرها الشعب اللبناني طويلا لمكافحة الفساد ومعرفة المذنب الحقيقي ومكامن الهدر والسرقة . وما فعله دليل متعمد و واضح بتهريب بنود العقد عبر تغيير وتبديل وتحوير بعضها، وكأن ثمّة أمر ما يُحاك في الغرف السوداء . بيد أن دول العالم ومنها فرنسا تنتظر من المسؤولين إصلاحات جذرية لمساعدة لبنان تخطي أزمته .

تلك الفضيحة لن تمر مرور الكرام، ثمّة تداعيات سترتد على مرتكبيها في المرحلة القريبة . ولن يسلم منها أسياد المال و السلطة .

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout