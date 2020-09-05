رسالة من مواطنة لبنانية (المحامية جيهان ابو عيد)

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عادة بحب متل كل العونيين إحكي كتير عن الجنرال بس اليوم رح إنطلق من كلام الجنرال تا إحكي عن بعض اللبنانيين اللي مش عم يقدروا يواكبوا مسيرتنا مع إنو الجنرال بحكم كونه رئيس بقي من ٤ سنين عم يتوجه لكل الشعب اللبناني ولو إنو بس العونيين عم يتلقفوه.

١- الجنرال لما دعا مبارح لإعلان لبنان دولة مدنية قال الدولة المدنية لتكون لازم الشعب كله يرتضي قيامها بالدرجة الأولى أي أنها لا تفرض بقوة أي طرف وهيدا الشرط الأساسي والأول.

🌿قبل أي شرح، من البديهي القول إنو نحنا مش دول عظمى لنقرر مصيرنا بنفسنا بمعنى في دول عظمى خلقت الحدود وصار عنا كيان نهائي إسمو لبنان واللي بعدو لليوم مش عم يتقبل الموضوع بيكون عندو مشكل خاصة إنو ليقدر يطلع من هيدي الحدود لازم يمرق بمخاض وحروب أو إنو بيتوجب عليه ،بأقل واجب تجاه الفكر اللي بيحملو، إنو يرفض يحمل الهوية اللبنانية.بيقدر؟أكيد نو فإذا" إلى أن يقدر يلغي الحدود بإرادتو العظمى،لازم يتنازل شوي ويختار معنا شكل للدولة اللي بدا تجمعنا.

نحنا بكل الشرق لا نملك إلا مقاwمة أي مشروع استعماري أو تقسيمي جديد والمقاwمة بتكون بهدف فرض شروط أو رفض شروط تانية.وما ننسى إنو كل فترة الدول العظمى عندا أجندة وكزدورة لعنا بحسب مصالحها،ما بيخلى الأمر.

🌿اليوم عم نجرب نؤسس دولة لم توجد يوما" في لبنان.واللبنانيين لازم إنو يكونوا أوعى شوي وكلامن يكون عا مستوى الحدث.كل عمرن يقولوا ما في دولة، ما بدنا حكم طوايف ولا ميليشيات بدنا دولة القانون حيث المساواة والعدالة شو اللي تغير؟؟؟ بدكن تنتقلوا لواقع أفضل ولدولة قانون وإنتو بتخافوا من التغيير؟ أو إنو بتخافوا نلغي ألله من المؤسسات؟ ما حدا رح بيقرب عا الله فينا نضل نتخانق عليه متل عادتنا.

- كل مجموعة "لبنانية" بتوثق بجماعتها الطائفية بس ولا مجموعة بتوثق بالتانية وما بدن يتقاتلوا تا مجموعة تفرض شكل الدولة اللي بدا ياه على المجموعات التانية.فإذا"شو الحل؟

🌿بنفس الوقت كل اللبنانيين بمختلف طوايفن بس يبطل في مورد رزق إلن بلبنان بيهاجروا لدول الغرب حيث تحكم الدول العلمانية مش بس المدنية وكلن عايشين هونيك بسلام. ما سمعت إنو حدا فيهن رجع عا لبنان لأنو غيبوا ألله عن مؤسساتن إنما بالعكس فالكل يجمع على إنو هونيك أفضل لأنو الدولة بتعتبرك إنسان تخضع للقانون إلك حقوق متلك متل أي مواطن.

٢- هيدي ميزة تانية للدولة المدنية إنو الإنسان الفرد هو قيمة بذاته وليس باعتبار انتمائه لمجموعة أو لطائفة.

بينما بلبنان الإنسان الفرد غير موجود والمواطن ملغى من السجلات مع إنو لبنان بحسب الدستور دولة لا دين لها.

كيف هيك وأهلك بينجبروا يسجلوك من لما بتخلق تحت خانة طايفة معينة بسجلات الدولة؟ كيف هيك وإنت ما بتقدر تترشح لوظيفة أو مركز معين بالدولة إلا إذا كنت بتنتمي لطائفة معينة؟ كيف هيك وإنت لا يعترف بزواجك بلبنان إلا إذا كان إلو شكل ديني معين؟

٣-وهون منوصل لنحكي عن شرط تالت للدولة المدنية هوي المساواة بين اللبنانيين.يعني لو لبنان دولة دينها الإسلام كان يجب ان يكون عقد زواج أي لبناني خاضعا" للشريعة الإسلامية. إنما الواقع أن لبنان دولة لا دين لها وهو يكفل حرية المعتقد بمعنى إنو القانون الأساسي فيه يجب أن يكون القانون المدني الذي يساوي بين جميع اللبنانيين وأن من يريد الخضوع للقوانين الطائفية له ذلك إنما كإستثناء.

وهيدي الإزدواجية عنا بلبنان. كلن بدن الطائف بس ما بدن منو إلا حرية المعتقد اللي هي استثناء كرسه حكام الطائف لبناء فسادن وسرقة أموال الشعب.

🌿 لازم كل اللبنانيين يكونوا مدركين للحقيقة الصعبة والوحيدة وهي إنو كلن بينتموا لهيدي الأرض بهيدي الحدود.وطالما نحنا كلنا متفقين انو ما في دولة بلبنان فإذا" نحنا مدعوين نلاقي طريقة عيش واحدة يكون فيها المواطن الفرد قيمة بذاته، دولة القانون يكون فيها هوي السيد، دولة يكون فيها الحكم للشعب دولة يكون فيها العدل هوي السبيل الوحيد للخروج على المساواة.

٤- وهيدي من أهم مظاهر الدولة المدنية إنها تكون عادلة بمعنى إنو المساواة لا يمكن أن يخرقها إلا العدل فا ممكن بنفس القضية نخضع لنفس القانون إنما كل حالة إلها حكم خاص فيها والدولة العادلة هي الدولة اللي الإسلام والمسيحية بيطمحوا إلها شو ما كان شكلها تيوقراطية ديكتاتورية علمانية مدنية...

نحنا مش عم نتعدى حدود الله لما منقرر ننظم علاقاتنا الدنيوية بين بعض على أساس عقد إجتماعي بيرضي الكل وبكرر طالما مش عم نتقاتل ولا بنيتنا التعدي على بعض.

🌿وكرمال هيك عم نطرح أفكار متل الدولة المدنية لأنو لازم يكون في شكل محدد للدولة اللي منعيش فيها وعلى أساس هيدا الشكل منؤسس قوانيننا ودستورنا وميثاقنا ومنحاسب أيا" كان على خرقها.

هل بدكن دولة دينية إسلامية أو مسيحية؟ إذا نو شو بدكن دولة علمانية أو مدنية، بوليسية أو ملكية؟ أو شي مغاير؟

٥- ومنوصل للديموقراطية يعني الشعب هوي اللي بيحكم عبر مؤسسات بيقررها عند بناء الدولة.والدولة المدنية ما بتمنع تكون الأحزاب السياسية عندا خلفية دينية تنطلق منها لاقتراح أي مشاريع قوانين تلائمها وهون بيكون في ممثلين عن الشعب كلو هني بيوافقوا أو بيرفضوا.وهيك بكل دول العالم في نواب بيرفضوا الاعدام او الاجهاض من منطلق ديني والمجلس هوي بيقرر لأنو بيكون يمثل إرادة الشعب فا ما في خوف على أي قرار بيطلع لأنو الشعب هوي اللي بيكون عم يقرر.

🌿وأخيرا" الدولة المدنية كما قدمنا لها بتختلف تماما" عن الدولة العلمانية وهي لا ترفض مظاهر التدين، والزواج المدني مش للنكاية بالعكس هوي أحد مظاهر الدولة المدنية.إذا منرجع للدستور ومنقارن لبنان بتركيبتو الحالية منلاقي تناقض فظيع وإنو الواقع بيقول إنو لبنان دولة دينها الإسلام والمسيحية والطوايف ال١٦ "ل.ر" المعترف فيها بلبنان وهو أمر لا يستقيم.

فإذا" اليوم عليكن تختاروا شكل للدولة اللي بدكن تعيشوا وتحسوا بالأمان فيها وهيدا بيخلي انو رجال الدين عندكن رح يكون إلن كلام عنكن.والمفارقة إنو ولا حدا منن رح يقدر يرفض الدولة المدنية لأنها أفضل أشكال الدول.

وهيدا الخوف غير المبرر هو إعتراف بعجز وخوف من حكم القانون عند الحكام وهوي خوف من التغيير عند الشعب لأنو معودين عالجمود أو خوف من الإبتعاد عن ألله وهيدا سخيف.ألله هو العدل وإذا بتحبوه لازم ترتقوا بالمجتمع من خلال الإرتقاء بتفكيركن لأنو الله ميزنا عن سائر المخلوقات بالعقل واذا ما ارتقينا منكون عم نكفر بألله.علاقتنا مع ألله عمودية وليست أفقية وما حدا خصو فيها وبالنهاية طالما الدولة المدنية لا تفرض بالقوة فا ما في شي بيبرر الخوف منها.

وللعونيين شفتوا إنو محاربة الفساد هي قرار دولي وصمودكن ساعد الجنرال كتير وأكتر ما بتتصوروا.ما تفكروا إنو اللي عم تعملوه قليل أبدا" بالعكس كان أساس