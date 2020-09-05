توقيف شخصين من افراد عصابة سلب وسرقة سيارات في عملية لمكتب مكافحة جرائم السرقات الدولية

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صـدر عن المـديرية العـامة لقـوى الامـن الـداخلي ـ شعبة العـلاقات العـامـة

البلاغ التالي:

بتاريخ 2-9-2020 سلب شخصان مجهولان سيارة أجرة في الحلانية البقاعية، بعد أن كانا قد استقلّاها من محلة أنطلياس.

بنتيجة الإستقصاءات والتحريات المكثّفة، التي قام بها مكتب مكافحة جرائم السرقات الدولية في وحدة الشرطة القضائية، تم تحديد هوية المشتبه بهما ومكان وجودهما، وهما:

- ع. م. (مواليد عام 1986، لبناني)

- م. ي. (مواليد عام ۱۹۷۳، لبناني)

في اليوم التالي لعملية السلب، قامت قوة من المكتب المذكور بمداهمة في محلة المعاملتين، وتمكّنت من توقيف الأول. ومن خلال المتابعة الميدانية، تبين أن الشخص الثاني يعمل على استئجار سيّارة بهدف سرقتها، فتمكّنت قوة أخرى من المكتب -بعملية متزامنة- من توقيفه بالجرم المشهود في محلة سد البوشرية. بتفتيشهما، عثر بحوزتهما على كمية من المخدرات وعملة مزيّفة.

بالتحقيق معهما، اعترفا بعملية السلب، وبيع السيارة، التي تمّ تهريبها الى سوريا بالاشتراك مع آخرين، العمل جارٍ لتوقيفهم.

كذلك تبيّن أنهما من أصحاب السوابق بجرائم سرقة سيارات ومخدرات، فالموقوف الأول مطلوب للقضاء بموجب كتاب انتربول بجرم قتل، والثاني بجرم ترويج عملة مزيّفة. التحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص.