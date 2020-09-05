عناوين الصحف ليوم السبت 5 أيلول 2020

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الأخبار
تفخيخ عقد التدقيق الجنائي بدفاتر مصرف لبنان
أزمة بنزين تلوح في الأفق
سقطرى... أولى «ثمار» التطبيع الإماراتي
«التأمين الإلزامي»: لا تدفع ولا تحيد من درب «الدفّيعة»!
الديار
مسار تشكيل الحكومة انطلق: بين 14 و20 وزيراً من اختصاصيين بنكهة سياسية
زيارة شينكر استعراضية... والاشراف الفرنسي لحث الجميع على تقديم تنازلات
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باريس : لا تماطلوا في التأليف
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شهداء المرفأ في شعلة «الوفاء لبيروت».. والتشكيلة أمام عون الأربعاء
الإليزيه يتابع يومياً تطوّر المشاورات.. وموفد البابا: لبنان ليس وحده