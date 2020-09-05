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أسرار الصحف ليوم السبت 5 أيلول 2020

5
SEPTEMBER
2020
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البناء

خفايا

قالت مصادر على صلة بالاتصالات لتسريع تشكيل الحكومة إن هناك تسريبات وتقارير إعلاميّة تعمل على زرع الشكوك على خط بعبدا عين التينة لعرقلة تشكيل الحكومة ويجري العمل لمعرفة مَن يقف وراءها سواء كان جهة داخلية أم خارجية أم كلتيهما لتبين حجم قرار العرقلة.

كواليس

قال دبلوماسي أوروبي سابق إن معاون وزير الخارجية الأميركية ديفيد شينكر يحاول تقليد سلفه الأسبق جيفري فيلتمان وليس السلف السابق ديفيد ساترفيلد فيعمل على بناء جماعة سياسية وإعلامية خاصة به في كل بلد من البلدان التي يعنى بالوضع فيها ويتخذ من باريس محطة وسيطة لنشاطاته.

 

اللواء

همس

قال دبلوماسي لبناني ان ترامب يخوض معركة التجديد له، من خلال فتح سفارات لدول إسلامية في القدس المحتلة؟

غمز

تدهورت علاقة نائب شمالي «تشاوري» بصورة واضحة مع مرجع كبير، على خلفية تسمية شخصية أكاديمية لتأليف الحكومة..

لغز

بات بحكم المؤكد ان الرئيس المكلف يعتمد على فريق اقتصادي واداري مجرَّب، وموثوق به دولياً.

 

الجمهورية

تمنى مسؤول كبير على شخصية سياسية العودة عن قراره بعدم المشاركة في الحكومة وقال له: موقفك غير مبرر فلا تهرب من المسؤولية.

تردد أن أحد السفراء السابقين يدرس عرضين أحدهما يقول بتعيينه سفيراً لمنظمة إقليمية أو دخول الجنة الحكومية.

هدد وزير سابق أحد الوزراء بكشف الشبكة العائلية التي تتحكم بمفاصل حقيبته وهو ما قاد الى وساطات لم تنته بعد.

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