حريق كبير في داريا ـ الضنية

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إندلع حريق كبير في منطقة داريا الواقعة بين بلدتي عاصون وإيزال في الضنية، وقضى على مساحة واسعة من الأشجار الحرجية كانت تغطي تلا في المنطقة، وامتد إلى نقاط حرجية أخرى مجاورة، وسط خوف الأهالي من عدم إمكانية السيطرة عليه وامتداده نحو أراض زراعية ومناطق سكنية.



ويعمل الدفاع المدني ومركز أحراج الضنية وورش البلديات واتحاد بلديات الضنية والأهالي منذ ساعات من أجل السيطرة عليه وإخماده.



وطالب الأهالي بإجراء تحقيق حول أسباب الحريق ويشكون أنه مفتعل، نظرا لاندلاع النيران في أكثر من نقطة داخل الحرج في توقيت واحد، بحسب الوكالة الوطنية للاعلام.