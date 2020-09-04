نتائج فحوص رحلات إضافية وصلت إلى بيروت

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أعلنت وزارة الصحة العامة نتائج فحوص PCR لرحلات وصلت إلى بيروت وأجريت في المطار بتاريخ 2/9/2020 إضافة إلى الدفعة الأولى من فحوص أجريت بتاريخ 3/9/2020؛ وأظهرت النتائج وجود ثلاث (3) حالات إيجابية.



وجاءت نتائج 2/9/2020 كالتالي:



- رحلة الشارقة : شركة ABY رقم 385 (جميعها سلبية).

- رحلة باريس : شركة MEA رقم 212 (جميعها سلبية).

- رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 957 (جميعها سلبية).

- رحلة لندن : شركة MEA رقم 202 (جميعها سلبية).

- رحلة أبو ظبي : شركة EY رقم 535 (جميعها سلبية).

- رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 266 (حالة واحدة إيجابية).

- رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 953 (جميعها سلبية).

- رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 305 (جميعها سلبية).

- رحلة النجف : الشركة العراقية رقم 139 (جميعها سلبية).

- رحلة أثينا : شركة MEA رقم 252 (جميعها سلبية).



وجاءت نتائج 3/9/2020 كالتالي:



- رحلة فرانكفورت : شركة MEA رقم 218 (جميعها سلبية).

- رحلة أبيدجان : شركة MEA رقم 576 (جميعها سلبية).

- رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 266 (حالة واحدة إيجابية).

- رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 131 (حالة واحدة إيجابية).

- رحلة أضنا : شركة Pegasus رقم 6700 (جميعها سلبية).

- رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 305 (جميعها سلبية).

- رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 957 (جميعها سلبية).

- رحلة روما : شركة MEA رقم 232 (جميعها سلبية).

- رحلة الرياض : شركة MEA رقم 425 (جميعها سلبية).

- رحلة دبي : شركة MEA رقم 427 (جميعها سلبية).

- رحلة لارنكا : شركة MEA رقم 262 (جميعها سلبية).

- رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 301 (جميعها سلبية).

" رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 416 (جميعها سلبية).

" رحلة فرانكفورت : شركة LH رقم 1308 (جميعها سلبية).

" رحلة اديس أبابا : الشركة الأثيوبية رقم 406 (جميعها سلبية).

" رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 418 (جميعها سلبية).

" رحلة الدوحة : شركة MEA رقم 435 (جميعها سلبية).

" رحلة اسطنبول : شركة Pegasus رقم 756 (جميعها سلبية).