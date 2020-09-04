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* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون لبنان"





واحد وثلاثون يوما مرت على زلزال المرفأ وجرح بيروت ما زال ينزف وقلب بيروت ما زال يقطر حزنا على أبرياء قضوا في منازلهم وأشغالها وجسد العاصمة ما زال يترنح من هول الفاجعة، وفيما اتحدت السواعد اللبنانية غداة الإنفجار. في شوارع العاصمة لتضميد جراحها وكفكفة دموع الأمهات والأطفال، تلاقت عند السادسة وسبع دقائق من عصر اليوم صلوات الجوامع وأجراس الكنائس مع تحية من الجيش لارواح الشهداء ولشفاء الجرحى.



سياسيا، وفيما يجري في الكواليس جوجلة الإقتراحات المتعلقة بتأليف الحكومة العتيدة، لجهة الحجم وتوزيع الحقائب، استنادا الى المسعى الفرنسي بدت المهمة الأميركية التي يتولاها مساعد وزير الخارجية ديفيد شينكر لجهة ترسيم الحدود مفرملة بالرفض الإسرائيلي لإقتراحات لبنان بشأن الحدود البحرية.



فقد كشف شينكر أن المفاوضات شهدت تغييرات من الجانب اللبناني لم توافق عليها إسرائيل، ما يطرح تأجيلا في مسألة الترسيم عموما.



والسؤال، هل ينسحب التأجيل على الخط الأميركي حيال لبنان تأجيلا على خط المسعى الفرنسي المتصل بتشكيل حكومة خلال خمسة عشر يوما وفق مبادرة ماكرون.



إذا وبعد مرور شهر كامل على انفجار المرفأ أعمال رفع الأنقاض مستمرة في مار مخايل حيث الأمل لم ينقطع من العثور على أحياء تحت الركام.



الزميل طوني منصور ينضم إلينا من مار مخايل للاطلاع على أعمال الفريق التشيلي والفرق اللبنانية في المبنى المنهار.





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* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون ان بي ان"





بعد شهر على زلزال المرفأ ما زالت هزاته الإرتدادية تنبض في كل إتجاه وحتى تحت الأنقاض معلنة إمكانية ولادة الأمل من رحم الألم ... وطائر الفينيق لا بد أن يبعث من رماد الحرقة والوجع ولو بعد حين...



في الحصيلة الرسمية 191 شهيدا وأكثر من ستة آلاف جريح أدموا قلوب الأهل والاصدقاء وأصابوا قلب الوطن في صميم عاصمته.





دول العالم باتت وجهتها بيروت فرق إسعاف وإنقاذ وطائرات وبواخر محملة بالمساعدات الطبية والغذائية ومستشفيات ميدانية وبيروت تواصل رفع الغبار عنها لتعود وتبصر الشمس مجددا تتسلل إلى بيوتها وأزقتها في الأشرفية والكرنتينا والجميزة ومار مخايل والخندق الغميق وزقاق البلاط وغيرها.



منذ ليل الأمس تسلل في غفلة الليل بصيص نور بوجود جثة أو أكثر وربما ناجين بعد كشف أجهزة السكانر والكلاب المدربة عن جسم تحت أحد مباني مار مخايل التي شهدت طوال الليل وحتى الساعة أعمال بحث ورفع أنقاض.



حكوميا طبخة التأليف على النار والرئيس المكلف مصطفى أديب اطلع رئيس الجمهورية على خلاصة المشاورات غير الملزمة التي جرت في عين التينة فيما العد العكسي للمهلة التي ألتزم بها المعنيون قد بدأ.





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* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون المنار"





شهر على جريمة المرفأ ولا من يقدر على لملمة الاوراق اللبنانية المبعثرة، ولا من يكفكف جراح الموجوعين بحق، ولا من يسحب اوراق المستثمرين بوجع اللبنانيين.



شهر على فاجعة المرفأ والتحقيقات مستمرة، وخيوط الجريمة التي ارتكبها الاهمال – ربيب الفساد – تتكشف شيئا فشيئا وتزيد اللبنانيين قناعة انهم في بلد اعياه الفشل .



وفيما المسعى الفرنسي لترتيب الاوراق الحكومية على ايجابيته، فان مشوار التأليف يسير بجدية غير صاخبة، وغير متأثرة بابواق التشويش السياسي والاعلامي، ولا اعتلاء المبعوث الاميركي منبر ما يسمى المجتمع المدني منظرا ومحاضرا بالحاجة الى الاصلاح ومكافحة الفساد والحياد.



ولو يسأل اهل الحياد الذين اجتمعوا بالمبعوث الاميركي عن معنى الحياد؟ وهل تصريحاته وجولاته وتدخلاته معفية من هذا العنوان؟ وليسأل اللبنانيون ديفد شينكر الم يكن الفساد والافساد مرعي الاجراء اميركيا لعقود وسنوات؟ ام ان ادواته قد بلت فاتى ليستبدلها باخرى اسماها مجتمعا مدنيا او غيره، فهل ستغير التسمية بالنوايا والاداء؟ وعلى كل حال فان محاضر لقاءات شنكر مع ادواته الجدد لم تكن على مستوى طموحاتها، وما كانت ترتجيه من اشادات فجاءها بالتأنيب، لانها لم تكن على مستوى ما كان يطلب منها لتحقيقه في الميدان السياسي والشعبي ..



في ميدان الارهاب الذي رعته دولة شنكر لضرب لبنان والمنطقة، كشف جديد اظهرته التحقيقات في حادثة كفتون الكورانية، وبنت خيوطا داعشية لخلايا كانت تستنهض نفسها في المنطقة، فكشفتها الحادثة حيث افتدى شباب كفتون الثلاثة بشهادتهم كل لبنان، وما ستعرضه المنار في سياق النشرة يظهر الكثير وفق اعترافات الموقوفين..



في بيروت وقفة فلسطينية موحدة في مدينة العروبة والمقاومة التي اختارها المقاومون الفلسطينيون ملجأ جامعا لفلسطين وقضيتها، فكان مؤتمر الامناء العامين للفصائل الفلسطينية بين بيروت ورام الله رسالة بوجه التطبيع واهله، وتأكيدا على المضي باتجاه الوحدة التي لا مفر منها لمواجهة التحديات التي تضع القضية امام مفترق تاريخي..





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* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون او تي في"





شهر بالتمام والكمال على انفجار المرفأ، والبحث عن العدالة مستمر بين الركام: ركام كارثة يوم الرابع من آب، وركام مأساة سنوات ثلاثين أمعنت فيها منظومة متكاملة في منع قيام دولة، والحؤول دون نشوء مؤسسات فاعلة، تمنع تكرار المصائب، التي لا يدفع ثمنها في المحصلة إلا المواطن اللبناني المسكين، وذنبه الوحيد، التمسك بلبنان ورفض الهجرة، والإصرار على مواجهة الأزمات السياسية والمالية والمعيشية المتوارثة بالبقاء على أرض الوطن.



شهر بالتمام والكمال على انفجار المرفأ، والتحقيق مستمر، محليا، وبدعم دولي، واليوم شدد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أمام أمين سر دولة الفاتيكان الكاردينال بييترو بارولين، الذي زار لبنان للمشاركة في يوم الصلاة الصوم الذي أعلنه البابا فرنسيس من أجل لبنان، شدد على ان التحقيقات مستمرة والعدالة ستطبق على كل متسبب او مهمل، وهذا حق اللبنانيين الذين وحدتهم الكارثة وجمعهم الامل.



شهر بالتمام والكمال على انفجار المرفأ، لكن محاولات الاستثمار السياسي لدماء اللبنانيين وأوجاعهم مستمرة.



فصحيح ان محاولة اسقاط الدولة بمؤسساتها الدستورية فشلت، واننا اليوم امام فرصة جديدة للبنان إذا أحسن اللبنانيون التصرف هذه المرة، إلا أن محاولة التصويب السياسي في اتجاه رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر يبدو أنها لن تتوقف، وآخر تعبيراتها على المستوى الحكومي، الترويج بأن الرئيس عون والنائب جبران باسيل يسعيان إلى تعويم نفوذهما في الحكومة المقبلة، على حد تعبير بعض الأقلام.





وهنا تسأل مصادر معنية عبر الـ OTV، ماذا يمكن أن يقدم اكثر من احتمال عدم المشاركة في الحكومة؟ وماذا يمكن أن يعلن أكثر من التسهيل إلى أقصى الحدود؟ وهل مرد هذه الحملة المتجددة هو الفشل الذريع في المشروع السياسي الكبير الذي كان معدا للبنان؟ وماذا عما سمعه البعض من دايفيد شينكر في اليومين الماضيين؟ أسئلة للتفكير في الآتي من الأيام، حتى لا تؤدي الحملات هذه المرة، اغراضها السياسية المكشوفة.





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* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون ال بي سي"





بئس جمهورية تحتاج إلى كلب ليحيي فيها الأمل بوجود نبض.



صمته كان أقوى من ثرثرتكم. نبضه كان أقوى من موتكم السريري. تفاعله غطى على خمولكم. " فلاش "، يجب ان يعتذروا منك، لأنك حققت في ساعات ما كان يجب ان يحققوه في شهر.



"فلاش "، أثبت أن "الكلب" لم يعد "مسبة" او شتيمة أو توبيخ بل أصبح صفة وفاء وصفة نخوة وصفة إنسانية، وهي صفات ثلاث بات صعبا إيجادها لدى الكثيرين من المسؤولين في لبنان، سواء اكانوا في السلطة التنفيذية ام في مواقع إدارية.



"استحوا". كنتم تنتظرون أن ياتي كلب من تشيلي ليعلمكم شغلكم وما يجب ان تفعلوه؟ ربما لو جاء "فلاش" قبل الرابع من آب لكان انقذ العاصمة من إرهاب نترات الأمونيوم ومن استلشاق المسؤولين في السلطة التنفيذية وفي الإدارة.



"اخجلوا". كنتم تنتظرون وصول "فلاش" لينبض بالخبر اليقين أن هناك نبضا في مبنى أصبح على الأرض ؟



واللي بيقهر أكتر "انه بعدما شعر "فلاش" بأن هناك نبضا، كأنه يعطي إشارة البدء بالبحث وصولا إلى حيث النبض، حاول معنيون ان يوقفوا البحث في الليل، كأن النبض الذي انتظرهم شهرا، يستطيع ان ينتظرهم أكثر، أو كأن النبض يعمل " على الدوام ".



اليوم يمر شهر على انفجار المرفأ، ومنذ ساعتين دخلنا في الشهر الثاني. " دق المي مي " كنا استبشرنا أن تدمير المرفأ والكرنتينا ومارمخايل والجميزة وقسم من الأشرفية، علم المسؤولين شيئا، لنكتشف أن "لا حياة لمن تطالب".



ما زلنا على وتيرة : "خود ورقة وجيب ورقة" و "وانا بلغت وشلتا عن ضهري" أو "روحو شوفو اللي لحمو باب العنبر" !



ومن يدري؟ فقد توجه أصابع الإتهام إلى "فلاش" لأنه استشعر أن هناك نبضا " وقد يتم توقيفه على ذمة التحقيق إلى أن تنجلي كل الحقيقة، هذا إذا انجلت ... لكن الحقيقة في لبنان ، كالرقم ، وجهة نظر ... المهم أن " فلاش" له أنف يستشعر وليس له " لسان يحكي " لأنه لو كان يتكلم لكان اخبر شعب بلده تشيلي أن في لبنان من ينتظرون كلبا ليكتشف نبضهم ...



السياسة ليست أفضل حالا، لبنان يحتاج إلى كل شيء، ومن الخارج، بدءا من تأمين حاجاته وصولا إلى تشكيل حكومة ...



ومن كثرة الإنهماكات، مر خبر أوردته وكالة " رويترز " ليل أمس مرور الكرام علما أنه يشكل مؤشرا بالغ الدقة ...



يقول الخبر وفق " رويترز " إن مدير المخابرات الفرنسية برنار إيمييه انضم إلى جهود دفع لبنان إلى تشكيل حكومة جديدة ... ويتابع الخبر: وقال ثلاثة مسؤولين لبنانيين إن إيمييه على اتصال مع المسؤولين اللبنانيين بخصوص القضايا التي تمت مناقشتها خلال زيارة ماكرون.



حسنا، أو اسفا ... كنا بغازي كنعان ، أبو يعرب، ثم برستم غزالي، ابو عبدو، واليوم برنار إيمييه، أبو لويس.



مع تحيات الطبقة السياسية التي لم تبلغ سن الرشد بعد وإن انتقل الوحي من عنجر إلى قصر الصنوبر ...



إنها جمهورية تحتاج إلى نبض من الخارج ووحي من الخارج ...





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* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون الجديد"





صار لبيروت جمعتها الحزينة أسبوع الآمها من دون سبت نور أو أحد قيامة بيروت اليوم هي الأم العظيمة والحزينة في آن واحدالمصلوبة على رصيف مرفأ بلا ملامح لوجهها البحري فيما يداها تبحثان عن نبض لقلبها بين الركام.



منذ ثلاثين يوما والمدينة تفترش أشلاءها وتلتحف عريها تداوي وهي المجروح أبناؤها وفي حضنها المحروق تطفيء لهيبا من دمع ودم.لكنها بيروت وإن ذبلت على أمها فلن تموت قصيدة كانت وستبقى بيروت خيمتنا ونجمتنا ومديح ظلنا العالي وستظل تغرينا بألف بداية ومن بوابتها ندخل في الوطن. وطن يشبه الفوارس العشرة وعروسهم من فوج الإطفاء وطن على شاكلة من قضى من أجل خمسة آلاف ليرة بدل عمل إضافي في عنابر الموت مدينة بملامح ابن الخامسة عشرة عاما الذي تخرج في نعش محمول على أكتاف رفاقه بلاد مطابقة لمواصفات كل الذين قتلوا وجرحوا وكل الذين قاموا من بين الأموات والذين لا يزالون في عداد المفقودين.





في الرابع من أيلول أحيت بيروت نكبة الرابع من آب وقفت دقيقة صمت أدت التحية أذنت ورتلت رفعت يديها بالصلاة وصلبت على صدرها دعا الفاتيكان فاستجاب العالم : لأجلك نصلي. وفي ذكرى اليوم الثلاثين صلاة الغائب على السلطة وليس لجرح بسلطة ميتة إيلام.



سلطة الثلاثين عاما من الفساد ظهرت على حقيقتها في ثلاثين يوما حقيقة تراكمت في ملفات ومستندات ووثائق أظهرت غيضا من فيض الإهمال والاستهتار والعبث حد جنون أدى إلى تفجير رئة لبنان البحرية سلطة تداولت الكتمان حول القنبلة الموقوتة سنوات طمعا في مزاد علني يدخل الى جيوب المسؤولين حفنة من أموال مغمسة بالدماء وعندما وقعت الواقعة نفضت ما اقترفت يداها وطيا للفضيحة تراشقت المسؤولياتسلطة من "عاليها لواطيها " اثبتت انها على مقام " إجر كرسي" .





اعتصمت الكراسي بالصمت وتماما كنيرون روما اكتفت بالمشاهدة وجلست تراقب المشهد تاركة هم الناس للناس عجزت عن توفير رافعة لسحب أرواح من بين الركام والتقاط أنفاس نبضت ليلة قبل أن تفقد عمليات البحث بين الأنقاض حرارة الوصول إليها وهي ليلة تبوأ فيها كلب منصبا مسؤولا حيث لا يجرؤ المسؤولون ومع الكلب التشيلي خفق القلب وارتفعت صلوات الناس مع المنطقة المكنوبة آملا بأن تخرج الروح سالمة من تحت الأنقاض ظلت القلوب على أيديها طوال أربع وعشرين ساعة وكانت قناة الجديد والزميلة راشيل كرم في مواكبة مستمرة منذ الثانية صباحا وحتى هذه الساعة الى أن أعلن فريق الإنقاذ التشيلي أن النفس الذي التقطناه كان بطيئا ولا نستيطع أن نجزم حتى اللحظة ما اذا كان هناك ناجون أم لا الليلة تنام بيروت على ضيم ثلاثين يوما استدعي فيها إلى التحقيق مسؤولون متوسطو الرتب وما لم ترتق التحقيقات إلى أرفع المستويات فإن الدماء والأرواح التي أزهقت على أسفلت المرفأ ستذهب أدراج القضاء والقدر.