مخزومي اتسقبل السفير الإسباني في لبنان خوسيه ماريا فيري

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استقبل رئيس حزب الحوار الوطني النائب فؤاد مخزومي بحضور المستشارة السياسية الدكتورة كارول زوين وعضو المكتب السياسي السيد طوني حبيب في مكتبه في وسط بيروت، السفير الإسباني في لبنان خوسيه ماريا فيري ترافقه المستشارة إستيل عقيقي. وعرض معه الأوضاع في لبنان والمنطقة.

إثر اللقاء، قال مخزومي إن الحديث تطرق إلى الأوضاع الراهنة في لبنان والمنطقة. وشكر لإسبانيا وقوفها إلى جانب لبنان وشعبه، ودعم البلد لا سيما في الأزمات. وشدد مخزومي على الروابط المتوسطية بين لبنان وإسبانيا، ومشاركتهما المصالح التي تجمع دول البحر المتوسط، معتبراً أن التعاون لتحسين الظروف المعيشية والاقتصادية والبيئية يخدم تنمية دول المنطقة.

من جهة أخرى، دعا الدول الصديقة والشقيقة إلى دعم لبنان بكافة الوسائل. وجدد التأكيد على وجوب إجراء تحقيق شفاف في انفجار مرفأ بيروت بالاستعانة بالخبرات الدولية.