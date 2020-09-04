قوى الامن تحذر من الوقوع ضحية أعمال احتيالية

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صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:



"على الرغم من تعميم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بتاريخ 30 -7- 2020، البلاغ المتعلق بوقوع العديد من المواطنين ضحية عمليات احتيالية لتصريف العملة اللبنانية الى عملات أجنبية بسعر متدن وصرف شيكات مصرفية لقاء حسم نسبة مئوية من قيمتها، وعرض سيارات للبيع بأسعار مخفضة، وذلك من خلال إعلانات ترويجية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ومواقع إلكترونية مخصصة للبيع والشراء، بحيث يعمد منفذو هذه العمليات الى استدراج ضحاياهم إلى مناطق لبنانية مختلفة، وبخاصة إلى بعض بلدات البقاع، ويقومون بسلبهم. لا يزال بعض الأشخاص يتعرضون لمثل هذه العمليات الاحتيالية إذ ارتفعت خلال هذه الفترة خسائر الضحايا بقيمة حوالي /2،000،000،000/ ل.ل.، بحيث أصبح المبلغ الإجمالي ما يقارب الـ /7,000,000,000/ ل.ل. لذلك، تحذر المديرية العامة لقوى الامن الداخلي من الوقوع ضحية عمليات مماثلة، وتطلب من المواطنين عدم الانجرار خلف هذه الإعلانات، وإغراءاتها الاحتيالية".