اول حالة دفن لمصاب بكورونا في هذه البلدة اللبنانية!

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سُجلت الجمعة اول حالة دفن للمصاب بكورونا ا.ع. م. في بلدة عكار العتيقة، حيث اتخذت البلدية كل الاحتياطات اللازمة والإجراءات الواجب التقيد بها.



وأشار رئيس بلدية عكار العتيقة الدكتور محمد خليل في بيان، الى أن “فريقا مختصا ومجهزا من البلدية سيتولى حمل المرحوم ودفنه”.



ودعا المصلين الى “احترام شروط الوقاية الصحية حفاظا على سلامتكم بالنسبة لدفن المرحوم ا.ع. م.”، مطالبا الجميع بارتداء الكمامة واحترام التباعد خلال الدفن”.



وكشف عن إقامة صلاة الجمعة في مساجد عكار العتيقة ضمن شروط الوقاية، “نظرا لتحسن الأوضاع الصحية وشفاء العديد من الحالات وعدم تجدد حالات جديدة كثيرة”، مشيرا الى الشروط، وهي: لبس الكمامة اجباري، الوضوء في المنزل، احترام التباعد الاجتماعي واحضار سجادة الصلاة.