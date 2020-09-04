يعقوب الصراف: التحقيق يجب ان يصل الى نهاية واضحة وانشالله يكون درس وامل من اجل بناء لبنان

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وزير الدفاع السابق يعقوب الصراف في حوار مع الاعلامي جاد ابو جودة على شاشة الOtv:

- نتأمل ان يجدوا المفقودين أحياء ونعزي الأهل المفجوعين مرة أخرى

- الدولة مسؤولة عن ادارة الكارثة و يجب عليها دعم الشعب بالطرق المستطاعة كافة

- رأيي ان طريقة التعاطي مع الامنيين الموقوفين حاليا غير سليمة خاصة في ما خص الضابط جوزيف نداف الذي عُين منذ فترة قصيرة وهو ابن شهيد قدم للبنان الكثير ليس هكذا نكافئ ابن شهيد او ضابط قام بعمله وهناك تسلسل عسكري

- يجب على لجنة طوارئ واحدة ان تستلم اعمال الاغاثة و ليس العسكر ونشكر كل الدول التي وقفت قرب لبنان

- في التحقيق ، هناك جهات محلية وجهات اجنبية تحقق، من غير المعقول انه بعد شهر ما زال هناك مفقودين و معلومات ناقصة خاصة عن محتويات العنبر ١٢

- الجمارك غير مسؤول عن الموجودات

- المواد الخاصة لديها safety data sheet و الammonium hydrate ايضا

ولا يحق ادخال اي بضاعة الى المرفأ ليس عليها هذه المستندات ووثائق البضاعة الخطرة لمعرفة المكان الذي يجب وضعها فيه و ما الذي يجب فعله للحماية والسلامة في حال حصل اي مشكلة او حادث (اذن ادخال الباخرة ومسارها (خرائط) ، تعليمات الامان، .)

- لسوء الحظ استهتار وتعليمات خاطئة و الفساد و الاجرام اوصلنا الى هذه الكارثة

- فرضية الجريمة موجودة، من هو المستفيد وما هو الهدف؟ دمار مرفأ بيروت

- يبعده عن المنافسة لانه بحاجة الى اعادة بناء ، كلفة تأمين البضائع وكلفة تامين واعادة تامين ملاحة البواخر سترتفع بسبب الكارثة

- والمرفأ منافس لمرفأ اسرائيل

- وهناك استهداف سياسي

- يجب توحيد الmanifest ليكون واحدا

- و يجب البحث عن سجلات الموجودة في الباخرة وسجل الاتصالات التي تمت من الباخرة واليها

-خلال ٧ سنين ماذا كان يوجد في العنبر ذاته بالقرب من ال ammonium hydrate ?

- الذي استورد هذه البضائع يجب البحث عن معلومات عنه

- يحق للقاضي العدلي الاستماع لمن يريد والاستهتار والجهل جريمة

- بالنسبة لتحقيق دولي، هناك محققين دوليين يشاركون

انا ضد المحكمة الدولية لان نتائجها في اعتيال الحريري لم تكن مشجعة

، واكرر هذه جريمة ضد الانسانية اذا ثبت الجرم، انا مع احالتها الى المحكمة الدولية لمحاكمة الجرائم ضد الانسانية

-القول ان الدولة اللبنانية فاشلة غير صحيح؛ الفساد والاستهتار هما من اوصلانا الى هنا

- معلوماتي تقول انه ليس هناك في مرفأ بيروت اي مستودع جمركي

- لا يجوز لاي سفينة الدخول او الخروج من دون اذن المرشد الخاضع لادارة المرفأ

- يقرر رئيس المرفأ التدابير الوقائية لتأمين السلامة العامة ...

- مسؤول الملاحة البحرية في بيروت يجب التحقيق منن

- للمواد الخطرة؛ رئيس المرفأ يقرر رسو البواخر التي تحمل هذه المواد خارج الاحواض

- لا بدري ضاهر ولا جوزيف النداف مسؤولين عن هذه الامور

- جوزيف النداف انت لست مخطئ وانت مظلوم وانت عملت تحقيق نظيف

-حسب القانون المدير مسؤول عن الحوادث او اي خطر

-الاجهزة الامنية متواجدة في مرفأ بيروت لكن لا يوجد مستند قانوني يحدد مهام الاجهزة الامنية في مرفأ بيروت او يحملها هكذا مسؤولية

-التعليمات التطبيقية ليست موجودة

- يجب توحيد المساعدات القادمة وتنظيمها بحيث يكون توزيعها عادلة ويجب توحيد لجنة الطوارئ لان هناك ٤ لجنات طوارئ.

- يمكن انتداب قضاة دوليين الى محاكمنا لان تجربة المحكمة الدولية ليست مشجعة

- يجب تغيير التعليمات التنظيمية في المرفأ بالكامل واعادته افضل من ما كان اذا ثبُتت نظرية الجريمة وتدوين عمل ووظيفة ومسؤولية كل فرد في المرفأ

يجب تنظيم امن المرفاء بتشكيل جهاز على غرار جهاز امن المطار

-التحقيق يجب ان يصل الى نهاية واضحة و انشالله يكون درس وامل من اجل بناء لبنان.