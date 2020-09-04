اطلاق خدمة وحملة الاخراج القيد الالكتروني

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تعقد المديرية العامة للأحوال الشخصية في وزارة الداخلية والبلديات مؤتمرا صحافيا بعنوان "إخراج القيد صار إلكتروني"، عند الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الثلاثاء المقبل، في حضور وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال العميد محمد فهمي، في مبنى الوزارة - جناح المديرية الصنائع، لإطلاق خدمة وحملة الإخراج القيد الإلكتروني.



وأعلنت المديرية انها تسعى من خلال هذه الخدمة إلى تسهيل معاملات المواطنات والمواطنين للاستحصال على إخراج قيد فردي بطريقة إلكترونية وسهلة تضمن وضوح المعلومات الواردة فيه، من دون تكبيدهم مبالغ مالية إضافية. كما تتيح هذه الخدمة الإلكترونية للمواطنات والمواطنين الحصول على إخراج القيد الإلكتروني من مكان القيد في المرة الأولى، ومن بعدها من مكان السكن.