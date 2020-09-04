وهاب: في حساب جان قهوجي .. 40 مليون دولار!

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رأى المحامي بلال الحسيني وكيل العميد محمد الحسيني وقائد الجيش السابق العماد جان قهوجي لـ"الجديد" أنّ:" الوزير السابق وئام وهاب يوجه ادانة للعماد قهوجي والعميد الحسيني دون ان يستند الى ادلة وهذا الامر خاطئ جداً".



مؤكدا أنّ:"نيترات الامونيوم" لم تتم مصادرتها وحجزها من قبل قيادة الجيش في عهد العماد قهوجي واذا كان لدى وهاب اي ادلة حول الحسابات المالية للعماد قهوجي او للعميد الحسيني فليقدم دليلاً".



وأشار إلى أنه:" جرى تحقيق بشأن الحسابات المالية للعميد الحسيني وقد تمت تبرئته". مشددا على أنّ:"العماد قهوجي لا يملك مبلغ الاربعين مليون دولار واذا كان هناك دليل فليتم تقديمه".



وكان وهاب قد قال في حلقة لبرنامج "الحدث" إنّ في حساب قهوجي أربعين مليون دولار.