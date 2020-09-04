وهاب: في حساب جان قهوجي .. 40 مليون دولار!

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طالب الوزير السابق وئام وهاب قائد الجيش السابق العماد جان قهوجي بالكشف عن حساباته المصرفية، متهماً الأخير بانّه يملك "40 مليون دولار في حسابه".



كلام وهاب جاء خلال مقابلة تلفزيونية، قال خلالها: "قائد الجيش عندما قدمت باخرة نيترات الامونيوم، لم يحرك جسده لكي يزيل الخطر المحتمل عن بيروت وناسها، وقد تبين أنّ في حسابه 40 مليون دولار". وكذلك إتهم العميد محمد الحسيني مدير مكتب قائد الجيش حينها بأنّه يملك في حسابه "٢٠ مليون دولار".



وتعليقاً على ذلك، أكد المحامي بلال الحسيني وكيل العميد محمد الحسيني وقائد الجيش السابق العماد جان قهوجي أنّ:" الوزير السابق وئام وهاب يوجه ادانة للعماد قهوجي والعميد الحسيني دون ان يستند الى ادلة وهذا الامر خاطئ جداً".

مؤكدا أنّ :"نيترات الامونيوم" لم تتم مصادرتها وحجزها من قبل قيادة الجيش في عهد العماد قهوجي واذا كان لدى وهاب اي ادلة حول الحسابات المالية للعماد قهوجي او للعميد الحسيني فليقدم دليلاً".

وأشار إلى أنه: "جرى تحقيق بشأن الحسابات المالية للعميد الحسيني وقد تمت تبرئته"، مشددا على أنّ "العماد قهوجي لا يملك مبلغ الاربعين مليون دولار واذا كان هناك دليل فليتم تقديمه".