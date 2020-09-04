وزير الصحة: متابعة تغطية علاجات جرحى انفجار بيروت

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أصدر وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال حمد حسن تعميما طلب فيه من المستشفيات التي استقبلت وعالجت جميع جرحى انفجار مرفأ بيروت تنظيم جداول كتب تسلم للوزير تضم أسماء جرحى الطوارئ ورقم هاتف الجريح، والإجراء الطبي والكلفة، من أجل تقديمها إلى لجنة تدقيق فواتير المستشفيات ليصار إلى متابعتها والتدقيق بها، وإصدار بطاقات إستشفاء للجرحى الذين دخلوا المستشفى وضمهم إلى الجداول الشهرية التي تقدم إلى لجنة التدقيق.

ودعا حسن في التعميم إلى إرفاق الجداول بصورة عن هوية الجرحى موقعة من الطبيب المعالج والطبيب المراقب؛ وفي حال تعذر الحصول على صورة عن الهوية، يصار إلى ضم صورة ملف الطوارئ الطبي ER SHEET مع رقم هاتف الجريح موقع من الطبيب المعالج والطبيب المراقب.

ويؤكد التعميم تغطية وزارة الصحة العامة بموجب كتب علاجات الجرحى الذين تتوجب متابعتهم بعد فترة زمنية نتيجة إصابتهم بالإنفجار، وتستلزم حالتهم إجراءات طبية متلاحقة أو فحوصات مخبرية وشعاعية.