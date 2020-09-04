"مؤشر خطير" لكورونا في لبنان

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أكد مستشار وزير الصحة الدكتور محمد حيدر في حديث للكاتبة ايناس شري في صحيفة "الشرق الأوسط" على أن "الأعداد اليومية لإصابات كورونا الجديدة لا تزال تعتبر مرتفعة جدا".

وشدد على أن "لبنان حاليا لا يزال في مرحلة الانتشار إذ تجاوزت في بعض الأحيان نسبة النتائج الإيجابية من عدد الفحوصات الـ13 في المائة".

وأشار إلى عدد من المؤشرات السلبية منها "ارتفاع أعداد الوفيات والتي تجاوزت نسبة الـ1 في المائة واقتراب معظم المستشفيات من سعتها الاستيعابية القصوى فضلا عن ارتفاع أعداد مصابي كورونا في غرف العناية المركزة وعلى أجهزة التنفس".

بالإضافة إلى هذه المؤشرات السلبية، يلفت حيدر إلى مؤشر خطير إضافي وهو انتشار العدوى بين أفراد العائلة الواحدة الأمر الذي تعمل الوزارة على احتوائه من خلال التتبع.

واعتبر أنّ ما يزيد الوضع سوءا أنّ المواطنين لا يزالون في العديد من المناطق لا يلتزمون بالإجراءات الوقائية بالشكل المطلوب لجهة الالتزام بالكمامة أو التباعد الاجتماعي أو عدم الاختلاط، لافتا إلى أنّ الوزارة ستجري آخر الأسبوع تقييما للأرقام ولنتائج الإقفال والذي لم يلتزم به العديد من القطاعات لتبني على الشيء مقتضاه.