لبنان مصدر الطاقة الآمنة (ايليا بطرس - عميد ركن متقاعد)

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فجأة وبدون سابق إنذار عاد لبنان الى الواجهة الدولية وبشكل مذهل، الولايات المتحدة، فرنسا، بريطانيا، ايطاليا... ماذا يجري؟

تُرك لبنان لمصيره المجهول مدة ثلاثين عام اعاث فيه المتسلطون فساداً حتى كاد يترنّح وعلى حافة السقوط، الى ان جاء رجل قرار تجرأ على فتح ملف النفط والغاز ووَضع هذا الملف قيد المتابعة...وبدأت الاجراءات التنفيذية التي انتهت فجأة بتوقف شركة توتال عن الحفر بشكل غامض، ولتاريخه لم تُنظّم هذه الشركة اي تقرير بما توصلت اليه.

جاء انفجار مرفأ بيروت ليحدث زلزالا عالميا وتحولا غريبا في مواقف وتصرفات دول كانت تتجاهله نسبيا طيلة المرحلة الفوضوية السابقة.

فقد حضرت فرنسا برئيسها وتواصل ترامب مع الرئيس عون شخصيا واعدا بالتعاون مع لبنان لمساعدته في مُصابه كما سُجل اهتمام مماثل بريطاني وايطالي والماني...

لا لزوم للدخول في تفاصيل هذا الاهتمام المريب، ولكن سؤالا جوهريا يطرح نفسه حول الدوافع الخفية المؤدية الى هذا الاهتمام المفاجيء المغلف بستارة اخلاقية وانسانية.

ان البحث في المتغيرات الاخيرة يقودنا الى التساؤل حول التوقف المفاجيء للحفر في البلوك رقم ٤ .

يبدو ان ما تم العثور عليه كان على جانب من الاهمية ليدفع بالولايات المتحدة وفرنسا الى الاسراع في التدخل المباشر ووقف التدهور واعادة ضبط الوضع السياسي والاقتصادي وخاصة الامني فيه.

كان بالامكان ترك لبنان في مهب الريح ومن ثم السيطرة على الآبار الواعدة، ولكن الحاجة لتأمين هذه المصادر على المدى الطويل يحتاج الى سلطة مركزية متعاونة ،وهذا ما يتم العمل عليه من خلال النشاط الفرنسي والاميركي الحالي.

ان وجود هذه السلطة، المتعاونة، سيضمن تدفق الغاز والنفط الى وجهته بشكل آمن دون امكانية توقفه لأية اسباب سياسية او خلافها، خاصة وأن لبنان بحجمه وقوته العسكرية والاقتصادية أعجز من ان يتمكن من فرض شروط او مواقف تؤثر على تدفق الطاقة الى وجهتها.

الجدير بالذكر ان اوروبا تتزود حاليا بالغاز من روسيا، وهذا المصدر، على المستوى الاستراتيجي، غير آمن ولا يمكن الركون اليه، فقد سبق وقامت روسيا بقطعه مرات عدة عنها في محاولات لفرض إرادتها عليها بما يخدم مصالحها الخاصة.

يعتبر الاوروبيون ان هذا الامر غير مقبول وغير مناسب للأمن الاقتصادي، لذلك كانوا يسعون خلف مصدر آخر للطاقة "الآمنة"، ووجدوا ضالتهم فى غاز لبنان، المصدر الذي يبحثون عنه.

تقاطعت في ذلك مصلحة اوروبا مع مصالح الولايات المتحدة، التى يناسبها تحجيم موقع روسيا في العالم كما ستكون لها حصتها من الغنيمة الدسمة في مكان ما على المسرح اللبناني.

يمكننا الاستنتاج من هذه التحولات الجوهرية أن لبنان سيشهد تطورات ايجابية وهدوءا "الزاميا" على الصُعد السياسية والامنية والاقتصادية، وسط التهديد بالعقوبات المالية او بالقوة العسكرية على من يُحتمل أن يعرقل هذا المسار في الداخل او الخارج، وكأن الأمر قد صدَر بأن لبنان لن يعود الى الوراء وأن الاتفاق بين الاطراف الداخليين المتنازعين بات حتميا ، وأن المرحلةالقادمة ستتسم بالهدوء وبعض من الرخاء.