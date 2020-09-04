IDM تتعاون مع Cisco وNethope لإعادة النبض الى قلب العاصمة ومساعدة اللبنانيين في البقاء على تواصل مع محيطهم!

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تاريخ ما قبل 4 آب ليس كما بعده في حياة اللبنانيين عموماً وأهالي بيروت خصوصاً، فالإنفجار الذي دوّى في أصداء المدينة خلّف وراءه مئات القتلى وآلاف الجرحى وشرّد أكثر من 300 ألف شخص. تحطّمت المباني ومعها القلوب، وبين لحظة والثانية تغيرت حياة الآلاف، إلا أن اللبنانيين لم يتركوا بعضهم في هذه المأساة وسعى كل منهم للمساعدة بحسب إمكاناته.

من جهتها، لطالما وقفت شركة IDM الرائدة في تقديم خدمات الإنترنت مع اللبنانيين، خصوصاً في الأوقات الصعبة. واليوم هي المرحلة الأهم لإظهار الدعم للمجتمع، لذلك تعاونت IDM مع Cisco وNethope لإطلاق مبادرة المسؤولية الاجتماعية للشركات لدعم الناس والمؤسسات والمدينة، بهدف إعادة إحياء قلب بيروت.

و Cisco هي شركة رائدة عالمياً في مجال تقديم خدمات تكنولوجيا المعلومات وتصميم حلول الأمن السيبراني، بينما NetHope هو اتحاد يضم ما يقرب من 60 منظمة غير ربحية عالمية رائدة، يتعاون مع شركات التكنولوجيا وشركاء التمويل لتصميم وتنفيذ نهج لحل التحديات التنموية، الإنسانية والبيئية.

تهدف هذه المبادرة الى تقديم يد المساعدة للمواطنين وتزويدهم بخدمة الـWi-Fi المجانية في شارع مار مخايل الرئيسي والمباني المجاورة، وهي منطقة أصبحت للأسف الآن موطناً للعائلات المتضررة والشركات المحطمة. كما ستقدم هذه الخدمة لجميع المتطوعين والمنظمات غير الحكومية التي جاءت من كل لبنان للوقوف مع المنكوبين ومساعدتهم على استعادة بيوتهم وأملاكهم وحياتهم.

وإن كان من الصعب بلسمة الجراح ومحو هذه الذكرى الأليمة من النفوس، إلا أن المساعدة بقدر الإمكان تبقى رسالة أمل للمواطنين، لذلك فإن الهدف من هذه المبادرة هو توفير راحة جزئية لسكان المباني المتضررة والسماح لهم بالتواصل مع أحبائهم وإعادة لملمة حياتهم اليومية.

نعم بيروت اليوم بحاجة لكل مساعدة، لكل مجهود، لكل يد تمتد لانتشالها من تحت الركام. مهما كانت الطريقة ومهما تنوعت المبادرات، IDM، Cisco وNethope اليوم ستشارك في عملية إحياء بيروت على طريقتها. إذا كنت في المنطقة، سجّل دخولك إلى IDM_Cisco_Nethope، تواصل مع محيطك وساعد في إعادة الحياة لبيروت!