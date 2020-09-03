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رئيس الجمهورية اطلع من رئيس الحكومة المكلف على أجواء الاستشارات النيابية التي اجراها امس

3
SEPTEMBER
2020
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الرئيس أديب: قناعتي هي في تشكيل فريق عمل متجانس وحكومة اخصائيين

تسعى للعمل بسرعة من اجل وضع الإصلاحات موضع التنفيذ

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استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عند الثالثة من بعد ظهر اليوم، رئيس الحكومة المكلف الدكتور مصطفى أديب الذي أطلعه على أجواء الاستشارات النيابية التي أجراها أمس لتشكيل الحكومة.

وبعد اللقاء صرح الرئيس أديب إلى الصحافيين بالآتي:

التقيت فخامة الرئيس ووضعته في أجواء الاستشارات النيابية التي اجريتها يوم امس مع النواب والكتل النيابية، ولمست من الجميع التعاون والرغبة في تسريع تشكيل الحكومة العتيدة من اجل مواجهة التحديات الداهمة، وخاصة تداعيات انفجار مرفأ بيروت، والبدء بتنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية.

قناعتي ورغبتي هي في ان يتشكل فريق عمل متجانس وحكومة اخصائيين تسعى للعمل بسرعة وبشكل عاجل من اجل وضع هذه الإصلاحات التي ذكرتها موضع التنفيذ. واتفقت مع فخامة الرئيس على ان نبقى على تواصل، وانشاء الله نتوفق بأسرع وقت ممكن في تشكيل هذه الحكومة.

فسئل عما اذا كان يرغب بأن تكون الحكومة كلها من الاخصائيين، فأجاب ان الهدف هو ان يكون هناك فريق عمل متجانس، يعمل بأسرع وقت ممكن لتنفيذ هذه الإصلاحات.

 

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