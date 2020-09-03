الخطيب يلتقي القائم بالأعمال التونسي متناولا مشروع الدولة المدنية في لبنان

A + A -

بتكليف من رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، زار نائب رئيس التيار للعمل الوطني الوزير السابق طارق الخطيب، الـوزيـر المفوض رضا شهيدية القائم بأعمال السفارة التونسية في لبنان، على رأس وفد من التيار.





وتميزت الزيارة بروح الاخوة والمقاربة المشتركة للكثير من الأمور، خاصة بالنسبة للدولة المدنية ودولة المواطنة. وكانت مناسبة للوزير الخطيب للتأكيد على العلاقة المميزة التي تجمع الشعبين اللبناني والتونسي وشكر السلطات التونسية، والتي كانت هبّت لتقديم العزاء للرئيس عون شخصيا وارسال المساعدات المختلفة فور وقوع الانفجار الفاجعة في بيروت.



وفي هذا السياق تمنى الخطيب الاستمرار بتوجيه المساعدات بما فيها زيادة المنح الدراسية على أوسع نطاق ممكن.



و شرح الخطيب بشكل مفصل مبادرة مشروع الدولة المدنية التي كان قد أشار اليها الوزير باسيل منذ حوالي الشهرين والتي سوف تترجم عمليا في المؤتمر الذي سوف يعقده التيار الوطني الحر في ١٢ أيلول.



من ناحيته أشاد القائم بالاعمال التونسي بالمبادرة شارحا على سبيل المقاربة مسار الدولة التونسية الطويل مع نظام المواطنة المدني.