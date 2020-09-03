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منشآت متهالكة مخصصة لتزويد الطائرات بالوقود في المطار .. هذا ما فعله الرئيس عون

3
SEPTEMBER
2020
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في ضوء المعطيات التي توافرت عن وجود منشآت متهالكة في مطار رفيق الحريري الدولي مخصصة لتزويد الطائرات بالوقود ما يعرض السلامة العامة للخطر، إضافة الى هدر المال العام، طلب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من وزير الاشغال العامة والنقل ميشال نجار اتخاذ الإجراءات الضرورية لاصلاح هذه المنشآت ورفع الضرر الذي يمكن ان تسببه، كما طلب الى المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات التحقيق في ما ذكر عن وجود هدر للمال العام في المنشآت استنادا الى رأي صادر عن ديوان المحاسبة في هذا الخصوص.
وكلف الرئيس عون من يلزم متابعة هذا الموضوع في وزارتي الاشغال والعدل.


وزيرة المهجرين
على صعيد آخر، استقبل الرئيس عون قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، وزيرة المهجرين السيدة غادة شريم التي اطلعته على ما تحقق في الوزارة خلال فترة توليها الحقيبة لاسيما في مجال استكمال الملفات ومكننتها والجهد الذي بذل لطي ملف المهجرين.


سفير بريطانيا
واستقبل الرئيس عون، في حضور الوزير السابق سليم جريصاتي، سفير بريطانيا في لبنان كريس رامبلينغ ترافقه القائمة بالاعمال السيدة اليسون كينغ، واجرى معه جولة افق تناولت العلاقات اللبنانية- البريطانية والتطورات السياسية الأخيرة ومسار تشكيل الحكومة الجديدة ومسألة التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان وغيرها من المواضيع التي تهم البلدين. وقد شكر الرئيس عون السفير رامبلينغ على الدعم الذي قدمته بلاده بعد الانفجار في مرفأ بيروت.

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