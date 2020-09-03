برنامج زيارة أمين سر البابا فرنسيس للتضامن مع بيروت

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وزّع المركز الكاثوليكي للاعلام برنامج زيارة الكاردينال بيترو بارولين، أمين سرّ دولة قداسة البابا فرنسيس، الى بيروت بين 3 - 4 أيلول 2020 كما أعلنته السفارة البابويّة في لبنان.



الزيارة هي للتضامن مع بيروت وعائلاتها المسيحية وجميع المواطنين اللبنانيين بعد الانفجار المأساوي في مرفأ بيروت في 4 آب 2020 ولإحياء ذكرى الضحايا وللصلاة من أجل إعادة إعمار المدينة والوطن بسرعة.



وجاء في البرنامج ما يلي:



الخميس 3 أيلول 2020

16.30

الوصول إلى مطار بيروت، ME 232 من روما.

17.30

زيارة كاتدرائية مار جرجس المارونية في بيروت.

يستقبل رئيس أساقفة بيروت الماروني نيافة الكاردينال بارولين، بحضور أساقفة بيروت الكاثوليك (الروم الملكيين والكلدانيين والسريان والأرمن واللاتين) وبعض كهنة الرعايا. صلاة من أجل المدينة وضحايا الانفجار (تغطية اعلامية)

17.45

لقاء في قاعة الكاتدرائية بحضور أصحاب السيادة أساقفة بيروت وأصحاب السماحة والفضيلة مشايخ وأئمة الطوائف الإسلامية والقادة الدينيين. وبمشاركة بعض كهنة الرعايا والرهبان والراهبات. لحظة صمت. كلمة ترحيبية.

كلمة الكاردينال بارولين. (تغطية إعلامية)



18.30

زيارة إلى جامع محمّد الأمين الكبير، ثم كاتدرائية الروم الأرثوذكس وكاتدرائية الروم الملكيين (سيرًا على الأقدام) (تغطية إعلامية)

(مدة كل زيارة 10 دقائق فقط)



20.30

قداس في مزار سيدة لبنان حريصا، ينقل على الهواء مباشرة على نور سات وتيلي لوميار.



الجمعة 4 أيلول 2020

10.00

زيارة رسمية لفخامة رئيس الجمهورية في بعبدا.



11.00

وقفة أمام النصب التذكاري للمهاجر اللبناني أمام واجهة مرفأ بيروت، موقع الانفجار. لقاء مع بعض أهالي ضحايا الانفجار.



11.30

زيارة مستشفى سيدة الوردية (الجميزة).

مدرسة القلب الأقدس (دي لا سال ، الجميزة) والمستشفى اللبناني (الجعيتاوي).

16.30

زيارة حي الكرنتينا في بيروت.



18.30

المغادرة الى روما.