إقفال بلدة لـ3 أيام بسبب كورونا!

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أجرت فرق وزارة الصحة العامة فحوصات PCRفي بلدة بافلية في صور، لدائرة المخالطين والتي اظهرت تزايد أعداد المصابين.



وبعد مراجعة محافظ الجنوب منصور ضو وقائمقام صور محمد جفال من قبل وحدة ادارة الكوارث في اتحاد بلديات قضاء صور، وبالتنسيق مع قوى الامن الداخلي، تقرر اقفال البلدة لمدة ثلاثة ايام ابتداء من الساعة السادسة من صباح غد الجمعة في 4 الحالي ولغاية الساعة السادسة من صباح الاثنين في 7 منه.



وطلبت بلدية بافلية من اهالي البلدة “تأمين ما يلزمهم من احتياجات والتزام قرار السلطات المعنية بعدم الولوج والخروج من والى البلدة، ابتداء من السادسة من صباح غد ولغاية الاثنين 7 الحالي عند السادسة صباحا، لما فيه اهمية في الحفاظ على صحة الجميع وسلامتهم.