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كشف المدير العام لإدارة واستثمار مرفأ بيروت باسم القيسي انه "هناك حاويات تحتوي على مواد قابلة للانفجار في المرفأ ورفعنا كتباً الى المعنيين وطلبنا من الجمارك إخراجها وأطلب من الجمارك تطبيق القانون وإجبار شركات الملاحة على إعادة شحن الحاويات".



وأضاف في مؤتمر صحافي حول الاعمال في المرفأ: "سأرفع دعوى بحقّ مجهول يوم الإثنين في موضوع الحاويات التي تحتوي على مواد قابلة للانفجار في المرفأ".



ولفت إلى ان "مشكلتنا هي انفجار الاهراءات والتجار لا يستطيعون تخزين القمح والمواد الغذائية لذا قمنا باعتماد طريقة التسليم المباشر من الباخرة الى الشاحنة ثم الى المطحنة أو مكان التخزين خارج بيروت".