آلان عون: تكتل لبنان القوي سيدعم الحكومة والوضع لا يحتمل الانتظار

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أكد النائب آلان عون في حديث الى "صوت كل لبنان"، أن "تكتل "لبنان القوي" سيدعم الحكومة ويعطيها فرصة، كما أنه سيكون متساهلا الى أقصى الحدود، وسيسير بالقاعدة التي ستطبق على كل الكتل السياسية"، مشيرا الى أن "مشاركة التكتل ستكون وفق الصيغة التي سيخرج فيها الرئيس المكلف".



وقال عون:"ما يهمنا الإنتاجية والحسابات السابقة بما يخص الحصص، ليست ضمانة لنجاح الحكومة، لافتا الى "ألا شكل نهائيا للحكومة حتى الساعة، الا أنه من الواضح أن التوجه هو الى حكومة اختصاصيين، يتمتعون بالخبرة والتجربة، لأن الوضع لا يحتمل الانتظار".