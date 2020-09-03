إرتفاع اصابات الكورونا في الضنية!

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أعلنت خلية الأزمة والطوارئ في اتحاد بلديات الضنية عن تسجيل 12 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”، من أصل 82 فحص pcr تم إجراؤها يوم الإثنين الماضي لمخالطي مصابين.



وقد توزعت الإصابات على بلدات وقرى الضنية كالتالي: كفربنين (7)، بخعون (2)، قرصيتا (2) والقطين إصابة واحدة، على أن تجرى 4 فحوص أخرى لثلاثة مصابين من كفربنين ومصابا من بيت حاويك للتأكد من إصابتهم بالفيروس من عدمه.



وشددت خلية الأزمة على “ضرورة التزام المواطنين التدابير الوقائية والصحية اللازمة منعا لانتشار الوباء بين أبناء المنطقة، والتقيد بالحجر المنزلي للمصابين”.