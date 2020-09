عناوين الصحف ليوم الخميس 3 أيلول 2020

A + A -

الأخبار: كارتيل المدارس: الأرباح أولاً!

بومبيو: نعمل مع الفرنسيين في لبنان ولدينا الأهداف نفسها | واشنطن تغطّي مبادرة ماكرون؟







الديار: حكومة اختصاصيين بدعم سياسي وغطاء دولي تبصر النور قبل منتصف ايلول؟

«الشيعة» يصرون على «المالية» و«الطاقة» خارج «التيار» و«الداخلية» لضابط سني متقاعد

ماكرون وضع الحل على السكة... وبومبيو: نعمل مع الفرنسيين ولدينا الاهداف نفسها

نداء الوطن: حكومة "بريدج"... بري حريص على "التوقيع" ومداورة باسيل تستهدف "المالية"

السلطة "مرعوبة" من شينكر!



النهار: البابا: لبنان يواجه خطراً شديداً ولا يمكننا أن نتركه



اللواء: عجلة التأليف أسرعت .. ومداورة الحقائب بين الطوائف

بومبيو يدعم خطة ماكرون.. وجنبلاط يدعو دول الخليج للمساعدة

الجمهورية: التأليف بواجهة بازار الحقائب



the daily star: Macron in tirade against journalist over Lebanon article

l'orient le jour: Au Liban, forces et limites du « nouveau mandat » français