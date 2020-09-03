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عناوين الصحف ليوم الخميس 3 أيلول 2020

3
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الأخبار: كارتيل المدارس: الأرباح أولاً!

بومبيو: نعمل مع الفرنسيين في لبنان ولدينا الأهداف نفسها | واشنطن تغطّي مبادرة ماكرون؟

 

 

 


الديار: حكومة اختصاصيين بدعم سياسي وغطاء دولي تبصر النور قبل منتصف ايلول؟
«الشيعة» يصرون على «المالية» و«الطاقة» خارج «التيار» و«الداخلية» لضابط سني متقاعد
ماكرون وضع الحل على السكة... وبومبيو: نعمل مع الفرنسيين ولدينا الاهداف نفسها

 

 

 

 

 

نداء الوطن: حكومة "بريدج"... بري حريص على "التوقيع" ومداورة باسيل تستهدف "المالية"
السلطة "مرعوبة" من شينكر!

 

 

 

 


النهار: البابا: لبنان يواجه خطراً شديداً ولا يمكننا أن نتركه

 

 

 

 


اللواء: عجلة التأليف أسرعت .. ومداورة الحقائب بين الطوائف
بومبيو يدعم خطة ماكرون.. وجنبلاط يدعو دول الخليج للمساعدة

 

 

 

 

الجمهورية: التأليف بواجهة بازار الحقائب

 

 

 

 


the daily star: Macron in tirade against journalist over Lebanon article

 

 

 

 

l'orient le jour: Au Liban, forces et limites du « nouveau mandat » français

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