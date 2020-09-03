عناوين الصحف ليوم الخميس 3 أيلول 2020

الأخبار: كارتيل المدارس: الأرباح أولاً!
بومبيو: نعمل مع الفرنسيين في لبنان ولدينا الأهداف نفسها | واشنطن تغطّي مبادرة ماكرون؟
الديار: حكومة اختصاصيين بدعم سياسي وغطاء دولي تبصر النور قبل منتصف ايلول؟
«الشيعة» يصرون على «المالية» و«الطاقة» خارج «التيار» و«الداخلية» لضابط سني متقاعد
ماكرون وضع الحل على السكة... وبومبيو: نعمل مع الفرنسيين ولدينا الاهداف نفسها
نداء الوطن: حكومة "بريدج"... بري حريص على "التوقيع" ومداورة باسيل تستهدف "المالية"
السلطة "مرعوبة" من شينكر!
النهار: البابا: لبنان يواجه خطراً شديداً ولا يمكننا أن نتركه
اللواء: عجلة التأليف أسرعت .. ومداورة الحقائب بين الطوائف
بومبيو يدعم خطة ماكرون.. وجنبلاط يدعو دول الخليج للمساعدة
الجمهورية: التأليف بواجهة بازار الحقائب
the daily star: Macron in tirade against journalist over Lebanon article
l'orient le jour: Au Liban, forces et limites du « nouveau mandat » français