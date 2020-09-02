وزارة الصحة: 6 حالات ايجابية نتيجة فحوص رحلات إضافية إلى بيروت

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أفادت وزارة الصحة العامة، باستكمال نتائج فحوص الـ PCR لرحلات وصلت إلى بيروت وأجريت في المطار، بتاريخ 31/8/2020، إضافة إلى الدفعة الأولى من فحوص أجريت بتاريخ 1/9/2020؛ وأظهرت النتائج وجود ست (6) حالات إيجابية.

وجاءت نتائج 31/8/2020 كالآتي:

- رحلة ميلانو: شركة MEA رقم 236 (كلها سلبية)

- رحلة دبي: الشركة الإماراتية رقم 957 (حالة واحدة إيجابية)

- رحلة برلين: شركة SR رقم 1510 (كلها سلبية)

- رحلة القاهرة: الشركة المصرية رقم 711 (حالتان إيجابيتان)

- رحلة باريس: شركة MEA رقم 212 (حالة واحدة إيجابية)

- رحلة حلب: شركة Q6 رقم 215 (كلها سلبية)

وجاءت نتائج 1/9/2020 كالآتي:

- رحلة الدوحة: شركة MEA رقم 435 (كلها سلبية)

- رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 416 (كلها سلبية)

- رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 828 (حالة واحدة إيجابية)

- رحلة أبيدجان: شركة MEA رقم 572 (حالة واحدة إيجابية)

- رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 418 (كلها سلبية)

- رحلة دمشق: شركة RB رقم 181 (كلها سلبية)

- رحلة اسطنبول: شركة Pegasus رقم 756 (كلها سلبية)

- رحلة اديس ابابا: الشركة الأثيوبية رقم 406 (كلها سلبية)

- رحلة ابو ظبي: شركة EY رقم 535 (كلها سلبية)

- رحلة دبي: شركة MEA رقم 427 (كلها سلبية)

- رحلة مينسك: شركة B2 رقم 781 (كلها سلبية)

- رحلة فرانكفورت: شركة MEA رقم 218 (كلها سلبية)

- رحلة ابو ظبي: شركة MEA رقم 419 (كلها سلبية)

- رحلة كييف: شركة BAY رقم 201 (كلها سلبية)

- رحلة القاهرة: الشركة المصرية رقم 711 (كلها سلبية)

- رحلة يرفان: شركة MEA رقم 276 (كلها سلبية)

- رحلة دبي: الشركة الإماراتية رقم 953 (كلها سلبية)

- رحلة لندن: شركة MEA رقم 202 (كلها سلبية)

- رحلة الدوحة: شركة MEA رقم 437 (كلها سلبية)

- رحلة باريس: شركة MEA رقم 212 (كلها سلبية)".