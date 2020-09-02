الديمقراطي اللبناني: تفويض من حزب الله وعائلة الشهيد غصن ومشايخ العشائر لأرسلان بحل ذيول إشكال خلدة

A + A -

أعلنت مديرية الإعلام في الحزب الديمقراطي اللبناني في بيان، أن سلسلة اجتماعات عقدت في الأيام الماضية مع قيادة حزب الله في المنطقة من جهة ومع عائلة الشهيد حسن زاهر غصن ومشايخ من عشائر العرب في خلدة من جهة أخرى، خلصت إلى تفويض رئيس الحزب الأمير طلال أرسلان بالعمل على حلّ ذيول الإشكال الذي حصل في خلدة.

وعليه، كلّف أرسلان لجنة من دائرة الشويفات في الحزب الديمقراطي اللبناني بالعمل على التواصل والتنسيق مع الجهتين للوصول إلى حلٍّ يرضي الجميع تحت سقف القانون، ويؤدّي إلى إعادة الإستقرار للمنطقة واستتباب الأمن فيها.