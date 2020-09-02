رئيس بلدية جاج: زيارة ماكرون لجاج فخر لنا والآن اصبحنا على الخارطة السياحية العالمية

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لمناسبة مئوية لبنان الكبير وبعد زيارة الرئيس الفرنسي ايمانوييل ماكرون لبنان وبلدة جاج،

وجه رئيس بلدية جاج المهندس غابرييل عبود كلمة تحدث في خلالها عن رمزية هذه الزيارة وأهميتها للبنان عموما وجاج خصوصا.

وأكد عبود ان زيارة المحمية وغرز الأرزة وضعت جاج على الخارطة السياحية العالمية، حيث من المتوقع ازدياد عدد السواح الذين سيزورون المحمية. وقال ان الموافقة على زيارة ماكرون المحمية جاءت بعد زيارة السفير الفرنسي برونو فوشيه لها واعتبارها موقعا مهما في لبنان.

وشكر عبود السيدة ماغدا خراط وجمعية جذور لبنان التي تقوم بصيانة المحمية والاهتمام بها وبزرع الأشجار.

واعتبر عبود ان ما حصل هو فخر للبلدة وللبنان متمنيا كل التوفيق لماكرون في مهمته السياسية الصعبة في لبنان.