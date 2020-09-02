فيديو - هام جدا: الرئيس ماكرون يوبخ بقوة صحافي فرنسي وهذا هو السبب!

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انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لشبكة LCI الفرنسية يظهر الرئيس الفرنسي في حالة غضب يوبخ الصحافي الفرنسي جورج مالبرونو، قائلا له:انت تعلم حساسية الوضع هنا وحساسية الموضوع وتعرف تاريخ البلد. لقد تصرفت بطريقة غير مهنية وغير مسؤولة وسيئة لفرنسا. لطالما دافعت عن الصحفيين ولكني اقول لك بصراحة هذا غير مقبول و تصرف خبيث.

وكان مالبرونو نشر مقالا في جريدة لو فيغارو الفرنسية تحدث فيه عن عقوبات على القادة اللبنانيين بناء على اقتراح خبير اقتصادي مزعوم سمى فيه الرؤساء بري و الحريري و الوزير باسيل و كريمات الرئيس عون و مصرف سيدروس