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الرئيس عون اطلع من وفد شركة "سيمنز" على المساعدة لتحسين انتاج الطاقة في معملي الزهراني ودير عمار من دون اي تكلفة على الدولة اللبنانية

2
SEPTEMBER
2020
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استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون  قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، في حضور وزير الطاقة والمياه ريمون غجر، سفير المانيا في لبنان السيد ادرياس كيندل مع وفد من شركة " سيمنز" الألمانية ضم السادة: مدير المبيعات في الشركة السيد فادي أبو غنطوس، والمدير الإقليمي للبنان وسوريا والأردن السيد حسان درويش، ومدير مبيعات الطاقة والغاز في لبنان السيد الان السفيلا، الذين اطلعوا رئيس الجمهورية على التطورات التي طرأت على المساعدة التي كانت شركة " سيمنز" قررت تقديمها للدولة اللبنانية بعد الانفجار في المرفأ خلال زيارة وزير الخارجية الألمانية هايكو ماس، ورئيس مجلس إدارة الشركة السيد جو كيزر للتعبير عن الوقوف الى جانب الشعب اللبناني في محنته، ويقضي التعديل في المساعدة باستبدال المولدين اللذين كانا قد اعلن عن تقديمهما، بقطع غيار وتحديث معملي الكهرباء في الزهراني ودير عمار من دون أي تكلفة على الدولة اللبنانية، ما يعني تحسين قدرة المعملين وزيادة انتاج الطاقة. وأوضح الوفد ان هذه المساعدة تحقق تحسينا ملحوظا في انتاج الطاقة في كل لبنان، بدلا من حصره في منطقة محددة، وقد تم الاتفاق مع وزارة الطاقة ومؤسسة كهرباء لبنان من اجل وضع هذه المساعدة موضع التنفيذ. ولفت الوفد الى ان شركة "سيمنز" قدمت أيضا مساعدات طبية لعدد من المستشفيات في بيروت.

ورد الرئيس عون مرحباً بالوفد، شاكرا الحكومة الألمانية على المساعدات التي قدمتها للبنان، ولشركة "سيمنز" الدعم الذي ستوفره لمعملي الزهراني ودير عمار في زيادة انتاج الطاقة بنسبة 10 ميغاوات، الامر الذي يحسن التغذية الكهربائية في البلاد.

وحمّل الرئيس عون السفير الألماني، شكره على الاهتمام الذي ابدته المانيا تجاه لبنان بعد الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت.

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