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هيئة جاج- جبيل في التيار ترد على فبركات الحشاش: الحقيقة ظاهرة في الصور والفيديوهات المسجلة

2
SEPTEMBER
2020
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صدر عن هيئة جاج- جبيل في التيار الوطني الحر الآتي: 
إن هيئة جاج في التيار الوطني الحرّ إذ تحيّي أبناء بلدة جاج في استقبالهم المميز للرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في زيارته المُقدرة لبلدتنا ، تخصّ بالشكر المجموعه المندفعة من الاهالي الذين تخطوا الحواجز وانتظروا لساعات مرور الرئيس الفرنسي ليتوجهوا اليه بكلام هادىء نابع من القلب عبروا فيه عن الارتباط والثقه بفخامة رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون.
 
وتنتهز الهيئة المناسبة لتردّ على المدعو بيار الحشّاش في فبركته لأخبارٍ عارية عن الصحة زاعماً أنّ شقيقة الوزير جبران باسيل هي من توجه بالحديث للرئيس ماكرون وأنها من أبناء بلدة جاج .
 
تؤكد الهيئة أنّ من تحدث بشكلٍ عفوي مع الرئيس الفرنسي مؤيداً الرئيس ميشال عون في خطواته لادارة الازمة هم من أبناء بلدة جاج وهم كانوا كثراً وتظهر ذلك الصور والفيديوهات المسجلة .
 
أمّا عن حضور شقيقة الوزير باسيل فكنا كهيئة نتمنى تواجدها معنا وهذا ما لم يحصل، والواقع هو أننا كأبناء جاج قمنا بواجبنا الاخلاقي والوطني وأظهرنا عاطفتنا وارتباطنا بقائد مسيرة الاصلاح والتغيير فخامة الرئيس العماد ميشال عون.  
 
واخيراً نشكر كل من توجه الينا بواسطة وسائل التواصل او الاعلام او بشكل مباشر سواء من سياسيين او اعلاميين او اخوة لنا في المواطنية بالتهنئة على تمثيلهم بالكلمة التي توجهنا بها الى الرئيس الفرنسي ونعاهد البقاء على أهبة الاستعداد في خدمة وطننا الحبيب وطن الارز لبنان.
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