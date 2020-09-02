"لبنان القوي" بعد لقاء الرئيس المكلّف: نحن مع المداورة في كل الوزارات ولا وزارة محجوزة لفريق او طائفة

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أعلن تكتل "لبنان القوي" أن "الاولوية اليوم للموضوع الاقتصادي المالي واصلاح ما تهدم ويحب الاسراع بتأليف الحكومة مع الاتفاق على برنامج كامل لها".



وقال النائب جبران باسيل بإسم تكتل، بعد لقاء الرئيس المكلف مصطفى أديب، "اذا لم تنجح هذه الحكومة فنحن ذاهبون الى كارثة أكبر ولا مطلب أو شرط لدينا ويجب أن يكون للوزراء الخبرة بالعمل الدولي والقدرة والانتاجية والمصداقية".



وبموضوع المشاركة أو عدم المشاركة بالحكومة، قال: "نقبل بكل ما يتفق عليه الجميع في هذا الاطار ونحن مع المداورة في كل الوزارات ولا وزارة محجوزة لفريق او طائفة واذا وافق على هذا الأمر الجميع فهذا شيء جيد للبنان".