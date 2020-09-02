تحذير من الأيام المقبلة!

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حذّر رئيس مجلس إدارة مصلحة الابحاث العلمية الزراعية الدكتور ميشال افرام من ارتفاع في مؤشر الحرائق في لبنان في ظل ارتفاع كبير في درجات الحرارة التي يشهدها لبنان في هذه الايام.

ونبّه افرام في بيان للمصلحة Lari من "اشتداد موجة الحر أيام الخميس، الجمعة، السبت، الاحد والاثنين، بحيث تلامس 44 بقاعا، و36 الى 39 ساحلا مع رطوبة متدنية 20%، ولأن موجة الحر القوية هذه تستمر لخمسة أيام، فإنّ مؤشر الحرائق خطر جدا الى كارثي".

وطلبت Lari من المواطنين التنبه من حدوث أو التسبب بحرائق في الغابات، كما أنه يجب على مختلف الاجهزة البقاء في حال طوارئ على مدار الساعة، وعلى المواطنين عدم التعرض للشمس وإكثار شرب السوائل.



كما أشار افرام الى "احتمال تأثر لبنان برياح قوية قد ترافقها امطار موحلة".