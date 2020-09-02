ضبط 3 اطنان من احشاء الدجاج!

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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:



"من خلال الاستقصاءات والتحريات، تمكّنت مفرزة استقصاء البقاع في وحدة الدرك الإقليمي من ضبط كمية كبيرة من أحشاء الدجاج، تُقدّر بثلاثة أطنان، والتي كانت مُرسلة من محافظة الشمال، على متن سيارة "بيك أب"، إلى مدينة الهرمل، بغية إيصالها الى عددٍ من مالكي الأحواض لإطعامها للأسماك، الأمر الذي يلحق ضرراً بصحة المواطنين وبالثروة السمكية، إضافةً إلى الضرر الذي تُشكِّله على البيئة.



وتمّ ضبط الحمولة، وحُجزت الآلية، وتُرك سائقها لقاء سند إقامة، وجرى تعميم بلاغي بحث وتحرٍّ بحق مالك المسمكة: ن. د. (مواليد عام 1973، لبناني) وبائع الأحشاء: أ. ت. (مواليد عام 1987، لبناني)، لعدم حضورهما لاستماع إفادتَيهما، وذلك بناءً على إشارة القضاء المختص."